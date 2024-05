Salva Palau i Jose Salvador en escala i corda, Moltó i Vercher en raspall, avancen a quarts

El Campionat Individual continua avançant rondes este mes de maig. Este dimarts l'activitat es va desenvolupar de manera simultània amb la fase d'octaus en el trinquet d'Ondara amb escala i corda i a Oliva de raspall masculí. Salva Palau va aconseguir imposar-se per 60-15 a Guillermo i Jose Salvador va fer el propi davant Julio Palau per 60-40. En raspall la classificació a quarts va ser per a Moltó, que va guanyar Lorja (25-10), i de Vercher que va aconseguir tancar la jornada amb victòria davant Seve (25-10).

Raspall

A les 17:00 hores arrancava en el trinquet d'Oliva la partida d'octaus que enfrontava al número 6 del passat Individual, Moltó. En el seu debut no podia permetre's errors es va imposar amb solvència a Lorja, que venia de superar una eliminatòria de setzens. Amb un primer tram de la partida bastant igualada, el de Barxeta va aconseguir anar imposant-se a poc a poc per a emportar-se el 25-10 final.

En la segona partida de raspall, Vercher va guanyar la reballada decidint anar-se a la resta i Seve guanyant el seu joc. El de Piles igualava la partida ràpidament per a disputar el que fora el joc decisiu. Més de 15 minuts on Vercher va acabar trencant el dau, la qual cosa va suposar un dur colp per a Seve. Malgrat intentar recompondre's, Vercher impedia que es tornara a ficar en partida, portant el marcador al 25-10 final. Una partida atractiva en el qual tots dos van rendir a gran nivell.

En la segona partida de raspall, Vercher va guanyar la reballada decidint anar-se a la resta i Seve guanyant el seu joc. / FEDPIVAL

Escala i corda

La partida més ràpida de la vesprada va ser a Ondara amb Salva Palau i Guillermo com a protagonistes (60-15). El d'Alginet va desplegar tot el seu potencial davant un Guillermo que es va veure completament superat. Després d'haver fet una remuntada increïble davant Salva en la fase prèvia, el mitger no va tindre oportunitat esta vegada de contrarestar l'efectivitat del seu rival. Palau reconeixia al final que arribava “més preparat que l'any anterior” però que tornant de la lesió “no esperava fer tan bon paper”.

La partida més ràpida de la vesprada va ser a Ondara amb Salva Palau (foto) i Guillermo com a protagonistes (60-15). / FEDPIVAL

Jose Salvador tancava amb triomf també el seu debut en esta fase d'octaus, on va tindre un gran Julio Palau davant. Malgrat anar sempre per davant, el de Quart de les Valls no aconseguia distanciar-se de manera còmoda en el marcador, que fins al 40-35 no va poder prendre's un respir. I és que el d'Alginet va estar impecable també encara que no fora suficient per a superar al seu rival. En els últims compassos, l'experiència de Jose Salvador va ser determinant per a emportar-se la partida per 60-40, que es mostrava doblement satisfet. “Venia arrossegant unes molèsties en el dit i durant la partida no les he tingudes, així que ara toca preparar-se i arribar en les millors condicions a la següent ronda”.

Jose Salvador tancava amb triomf també el seu debut en esta fase d'octaus, on va tindre un gran Julio Palau davant. / FEDPIVAL

Dibuixats els quarts de final

Les victòries de Moltó i Vercher els classifiquen per a la fase de quarts de final on s'enfrontaran també contra Iván i Vicent. En esta ronda jugaran tots contra tots i passaran els dos primers classificats. Les primeres dos partides es jugaran el 26 de maig a Dénia amb el debut d'Ivan contra Moltó, i el de Vicent contra Vercher.

En escala i corda, els classificats Jose Salvador i Salva Palau hauran de fer front al grup de Francés i Pere Roc II. El debut de quarts per a Francés i Salva Palau serà a Benidorm este 26 de maig a les 12:00 hores i el de Pere i Jose Salvador a Borriana eixe mateix dia a les 11:45 hores.