Masymas Supermercats i la FPV signen el conveni de col·laboració de 2024

L'empresa masymas Supermercats i la Federació de Pilota Valenciana van signar aquest dilluns el conveni de col·laboració de 2024 per al desenvolupament de diverses activitats relacionades amb la pilota valenciana.

José Juan Fornés, director general de masymas Supermercats i Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana. / FEDPIVAL

L'acte de signatura de l'acord es va celebrar a les oficines centrals de l'empresa, a Pedreguer, i va comptar amb la presència de José Juan Fornés, director general de masymas Supermercats; Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana; i els jugadors professionals d’escala i corda Giner, Pere, Puchol II i Tomàs II.

El conveni de col·laboració de 2024 inclou, entre altres aspectes, el patrocini d'un equip de la Lliga Pro 1 d’escala i corda, l'organització del Trofeu Mixt de Raspall i escala i corda o la celebració de dos partides benèfiques d'escala i corda a Pedreguer.

Autoritats

Segons José Juan Fornés, "és el primer conveni amb la FPV però ja són molts anys al costat de la pilota i esperem que siga per molts anys. Per a masymas Supermercats donar suport a la pilota és algo que portem dins de la nostra sang. Amb la pilota compartim els arrels valencians, els valors com l'esforç per guanyar i per fer més gran l'empresa, el sacrifici i el treball en equip per a poder aconseguir els objectius".

En paraules de Vicent Molines, "tenim molt de goig perquè masymas Supermercats done el seu important suport al nou projecte de la Federació, ja que és una empresa gran que porta molts anys col·laborant a l'esport més propi dels valencians i valencianes".

La opinió dels jugadors

Els jugadors professionals presents van coincidir en la seua satisfacció per la signatura del conveni. Segons Pere, "masymas Supermercats sempre ha estat al meu costat des dels meus inicis. Com a pedreguero, masymas Supermercats i la família Fornés són un exemple, perquè són poble, han estat al costat del poble i de la gent oferint la seua ajuda i el mateix estan fent amb la pilota. Eixa estima amb que fan la feina també ho traslladen a la pilota".

Per a Giner, "és un orgull representar a masymas Supermercats, una empresa que està dia a dia al costat de la pilota i fent també la tasca que no es veu en un patrocini, preocupant-se de que la pilota funcione i vaja amunt".

En paraules de Puchol II, "estic molt content de que masymas Supermercats oferisca el seu suport a la Federació i als jugadors. José Juan Fornés és un gran aficionat a la pilota i es nota. Ha sigut un plaer representar a masymas Supermercats en la Lliga CaixaBank, tot i no haver pogut acabar el campionat per lesió".

Per a Tomàs II, "com a jugador de la comarca de la Marina Alta, pròxim a Pedreguer i a la seu de l'entitat, estic molt orgullós perquè ens donen el suport que durant molts anys porten donant-nos".