Iván controla l’ímpetu de Marrahi per a passar a la final

Classificar-se per a una final de l’Individual no és una tasca fàcil, i a La Llosa de Ranes, Iván ho va comprovar en primera persona. Classificar-se per a dos finals consecutives sols està a l’abast dels pilotaris per a la història. I això va aconseguir el jove jugador d’Ontinyent, que va controlar un impetuós Marrahí per a tancar una victòria merescuda.

Marcant els temps com un veterà, Iván va tancar un duel que quasi se li descontrola quan, en una partida clarament ‘dauera’, Marrahí va tindre ‘val’ des del rest amb iguals a 10. Com si fóra ell el veterà, Iván va superar la situació i, més tard, en l’útim joc, estant ell al rest, va apretar les dents per a fer un joc de val net i classificar-se per a la final. Una victòria quasi quirúrgica, aconseguida amb la precisió d’un cirurgià amb el bisturí.

Ivan colpeja la pilota des del rest. / FEDPIVAL

Marrahí es queda a les portes de la final i ahir va encendre el trinquet de La Llosa amb jugades increïbles. Es va buidar i va donar un gran espectacle. Però es va vore superat per un Iván que ja l’any passat va donar símptomes de ser el millor posicionat per a discutir-li l’hegemonia a Tonet IV. Sols li va fallar la gran final. Enguany, de moment, torna a acostar-se al títol i ja espera rival.

Marrahí a l'Individual. / FEDPIVAL

Individual d’escala i corda

Mala sort per a Jose Salvador en l’Individual d’escala i corda. En la decisiva partida que l’enfrontava ahir a Salva Palau a Pelayo, el de Quart de les Valls va sentir unes molèsties des de l’inici de la partida en el braç dret, que anaren a més coforme avançava el duel. L’escaleter va decidir parar, ja que no podia desplegar el seu joc i corria el perill de fer-se més mal. Es jugava el tercer parcial (30-15) i va decidir abandonar, el que classifica automàticament Salva Palau i Pere Roc II cap a les semifinals des de la lligueta de quarts del grup A. Les últimes opcions de classificar-se a semifinals per a Pere Roc II i Francés passaven este divendres per aconseguir la victòria. El trinquet de Vilamarxant va ser l'escenari encarregat de dictar sentència per a un dels dos. El de Benidorm va aconseguir imposar-se al de Petrer per 60-50.

Jose Salvador i Salva Palau, amb els feridors, abans de la cita de Pelayo / FEDPIVAL