Sueca va coronar als campions de l'Autonòmic individual d'escala i corda

El 15 Campionat Autonòmic Individual d’escala i corda va arribar aquest diumenge a la seua fi després de les finals disputades durant el cap de setmana al trinquet Eusebio de Sueca.

Primera categoria

La final de la Primera categoria masculina la van disputar Xato del CPV La Baronia i Vicent Arnau del CPV Xilxes. Vicent arribava com a favorit després d’haver guanyat totes les partides en la fase regular. No obstant això, Xato va saber llegir molt bé la partida i se la va acabar enduent.

Juan Carlos, Xato d'Almenara, nou campió individual Absolut. / FEDPIVAL

Amb un gran nivell al dau i esperant totes les pilotes al 9, el rest natural d’Almenara va agafar avantatge a partir del 20-20 i va finalitzar amb una contundent victòria per 60 per 30, que el converteix en el nou campió de l’Individual Autonòmic, fet que li dona dret a participar en el pròxim Individual Pro d’escala i corda.

Segunda categoria

En Segona categoria, el veterà Terio del CPV L’Eliana va superar el jove Xavi d’Alfara del Patriarca (45-60). Amb 55 anys a les esquenes, va saber mantindre’s dins de la partida i del trinquet en tot moment mentre que Xavi ho intentava amb cor i amb l’alè del públic, però no va aconseguir doblegar a tot un Terio, que pujarà a Primera categoria el pròxim any.

Terio de l'Eliana, campió de segona davant Xavi d'Alfara del Patriarca. / FEDPIVAL

Categoria Femenina

En categoria Femenina, Ana del CPV Bonrepòs i Mirambell va aconseguir el títol davant Meritxell del CPV Marquesat per un tanteig de 60-25.

Ana de CPV Bonrepos i Mirambell, nova campiona femenina. / FEDPIVAL

Tercera categoria

En Tercera, Xavi del CPV Manises va superar el seu company de club, Juan Carlos, per un clar 60 per 30.

El club de Manises va copar la final de 3ªA amb Xavi i Juan Carlos. / FEDPIVAL

Veterans

A les categories de veterans, dos mítics de la pilota com Juanjo Sala i Pedro d’Onda va ser els dos guanyadors en Veterans A i Veterans B, respectivament.

Juanjo, representant del CPV La Valldigna, va guanyar la categoria de Veterans A davant Natalio del CPV Trinquet de Torrent per un ajustat 60-55, mentre que Pedro va guanyar 60 per 35 a Corchero del CPV Trinquet de Torrent.

Juanjo de la Valldigna s'impossà per la mínima a Natalio de Torrent en veterans A. / FEDPIVAL

Finals de diumenge

Ja el diumenge es van celebrar les tres últimes finals. En Tercera B, Paco del CPV Xilxes va superar Simón del CPV Ontinyent per un marcador de 60 per 40. En Quarta A, Alejandro, del CPV Tavernes Blanques es va emportar el títol gràcies a la seua victòria davant Edu del CPV Alzira i en Quarta B va ser Ximo del CPV Xilxes qui va sumar el triomf davant Lluís del CPV Alfara del Patriarca per un 60-55 final.

Autoritats

Els lliuradors dels premis van ser Sergio Climent, regidor d’esports de Tavernes Blanques; Ximo Manzano, regidor d’esports de Xilxes; Elvira López i Pedro López, vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana. Cal agrair al Club de Pilota Xúquer de Sueca, a l’Ajuntament de Sueca i al trinquet Eusebio per la seua participació en les finals així com a la Generalitat Valenciana i a la Diputació de València pel seu suport.