El Peñíscola ficha al cierre brasileño Gava

El Peñíscola RehabMedic ha anunciado la contratación del jugador brasileño Marcus Vinicius Canella Gava, más conocido como Gava, que llega al club castellonense procedente del Naturpellet Segovia.

El brasileño, de 27 años, es un cierre zurdo, contundente y con una buena salida de balón, conocedor de la LNFS, ya que jugó en el Santa Coloma en la temporada 12/13 y estos últimos 6 meses, regresó a España en las filas del equipo segoviano.

En declaraciones facilitadas por el club, el futbolista comentó que "es una alegría muy grande formar parte de este proyecto. Estoy muy ilusionado y con ganas de que empiece la temporada".

Sobre su experiencia en el fútbol sala español comentó que "la verdad es que en Santa Coloma no tuve oportunidad de demostrar el jugador que soy, y no sé hasta el día de hoy porque no tuve esta oportunidad. Ya en Segovia, club al que estoy muy agradecido, recibí minutos y oportunidades de demostrar mi valor, aunque fueron solamente 10 partidos, pero lo suficiente para demostrar mi calidad. Creo que tengo experiencia para aportar en Peñíscola".

Gava se definió como "un jugador muy comprometido y trabajador, y con calidad para defender y atacar. Además creo que con las dos primeras virtudes se puede lograr lo que la gente espera de mí".