Última Hora: Suspendido el Ciclocross Ciudad de Valencia

La ciudad de Valencia se queda sin su tradicional Gran Premio de Ciclocross Ciudad de Valencia, que debía disputarse el próximo 16 de diciembre en en el viejo cauce del Río Turia. Así lo ha confirmado la Penya Ciclista Campanar en un comunicado en el que explica los motivos que ha llevado a tomar esta decisión y las consecuencias que puede tener para la competición y los organizadores, ya que contaban ya con todas las reservas de hoteles hechas y con la garantía de la presencia de más de 500 deportistas procedentes de numerosos países.

Eso sí, a pesar de que la prueba se ha declarado como 'suspendida' por la propia organización, se va a intentar llegar a un acuerdo a contrarreloj con alguna otra población de la provincia de València para poder salir de una compleja situación al menos este año, aunque el problema con el que se encuentran los organizadores es que la mayoría de patrocinadores respaldaban la prueba con sede en València, pero no ofrecen esa garantía si se marcha a alguna población próxima a la capital.

A continuación, el comunicado que ha emitido este sábado la Penya Ciclista Campanar:

"La Penya Ciclista Campanar se ha visto obligada a suspender de forma definitiva el Gran Premio de Ciclocross Ciudad de Valencia después de chocar, una vez más, con la Delegación de Parques y Jardines de la ciudad, quienes se han opuesto a que se celebre en el viejo cauce del Río Turia una competición que lleva realizándose desde el año 1985.

La prueba estaba prevista para el 16 de diciembre y así se solicitó formalmente el pasado 2 de octubre. Es más, el propio ayuntamiento tiene incluido en su calendario de actividades deportivas la celebración de la carrera de ciclocross, un evento que lleva haciéndose en el viejo cauce del Río Turia más de 30 años. Sin embargo, Juan Hermoso, en su calidad de director del Area de Parques y Jardines, ha prohibido la celebración de este evento internacional argumentando: "El espacio solicitado no está disponible. No se tenía prevista la realización de este evento [...] y existen trabajos de mantenimiento programados en el Tramo, incompatibles con el desarrollo de la actividad".

La decisión choca frontalmente con la voluntad de la Penya Ciclista Campanar, entidad curiosamente galardonada como la mejor organización por parte del propio Ayuntamiento de Valencia, así como la Fundación Deportiva Municipal y las concejalías de Deportes y Urbanismo, quienes siempre han apoyado la celebración de esta prueba.

La organización lamenta la suspensión de una carrera cuya celebración supone la llegada a la ciudad de Valencia de más de 500 deportistas, lo que supone una activación del comercio en toda la ciudad y especialmente de los hoteles, puesto que no hay que olvidar que esa cifra no incluye ni a familiares ni técnicos. Todos ellos -unas dos mil personas- no se desplazarán hasta Valencia en 2018, una noticia que supone un golpe muy duro para la economía de la ciudad y más teniendo en cuenta que ese fin de semana es relativamente flojo en el mercado estacional puesto que no entra aún de lleno con las fiestas navideñas, por lo que este tipo de eventos resultaba perfectos para potenciar económicamente Valencia como destino turístico. Además, esta suspensión también es un golpe muy duro para la imagen de una ciudad que desde la llegada de Joan Ribó a la alcaldía quiere mostrar públicamente sensibilidad hacia la bicicleta, pero que ha impuesto, un año tras otro, severas dificultades hacia la organización de esta prueba de ciclocross hasta el punto de poner en riesgo la celebración en 2017 y terminar prohibiendo la celebración en 2018.

El viejo cauce del Río Turia es un espacio que atraviesa toda la ciudad de Valencia y que está destinado a numerosas actividades de ocio. La celebración del Ciclocross Ciudad de Valencia, por tanto, es una actividad perfectamente compatible con ese escenario y así lo ha sido desde 1985. Es más, no hay que olvidar que Penya Ciclista Campanar tiene depositado un aval de 4.000 euros por la celebración del ciclocross de 2017 como fianza ante posibles desperfectos en el tramo del jardín que se utiliza. Además, los organizadores tuvieron que pagar 2.384 euros por trabajos de jardinería el pasado año y, como añadido, una multa de 600 por pisar el césped. Y la carrera de 2018 ha sido suspendida por trabajos de mantenimiento que, por lo indicado desde el área de Juan Hermoso, no pueden ser realizados ni antes ni después de ese 16 de diciembre y que se desarrollarán incluso durante el fin de semana, que es cuando se celebra la prueba de ciclocross".