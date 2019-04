El guardia de seguridad que casi lesiona a Tiger Woods

Todo Estados Unidos y los amantes del golf alrededor del mundo están pendientes de Tiger Woods este fin de semana. 'El Tigre' puede volver a ganar una chaqueta verde en el Masters de Augusta más de una década después y todas las miradas están puestas en él. Por eso, el incidente de este viernes con un guardia de seguridad dio la vuelta al mundo en apenas segundos. No es para menos, pues en un instante, Tiger estuvo a punto de perder todas sus opciones de victoria en el Mastes de Augusta... ¡por culpa de un guardia de seguridad!

Andaba 'El Tigre' por el hoyo 14. Su bola había acabado en la zona donde se colocan los espectadores y desde allí tuvo que dar su siguiente golpe. Para facilitar el paso de los jugadores en situaciones como esta, los 'stewards' o guardias de seguridad de Augusta se encargan de mover a los espectadores de la zona en cuestión. Eso mismo pasó en el caso de Tiger, que dio sin problemas su golpe, un magistral 'aproach' que le dejaba una gran oportunidad de 'birdie'.

Hasta ahí, todo bien, pero el pánico se desató instantes después de que Tiger golpeara a la bola. Como sucede habitualmente, una vez el jugador ha golpeado la bola, los espectadores vuelven apresurados hacia el sitio que ocupaban antes de ser apartados por los 'stewards'. Pues fue precisamente en ese instante cuando entró en acción el guardia de seguridad cuyo rostro ha dado la vuelta al mundo. El 'steward', que ha pedido que se respete su anonimato, sale corriendo para evitar que los espectadores se acerquen demasiado a Tiger, cuando resbala y su rodilla impacta contra el tobillo de la leyenda del golf.

Los inmediatos gestos de cojera de Tiger casi provocan un infarto a medio Estados Unidos, que desde el jueves está volcado de lleno en apoyar al 'Tigre' en su lucha por su quinta chaqueta verde. Afortunadamente, sobre todo para el 'steward', Tiger salió ileso del incidente e incluso culminó el 'birdie' en ese hoyo 14. "Bueno, hizo 'birdie', así que creo que todo salió bien. Estoy muy contento de que haya podido hacer 'birdie'", dijo el guardia de seguridad a golf.com minutos más tarde. "Estoy en todo internet. Me lo ha dicho mi jefe, yo no tengo aquí mi teléfono, pero él sí", confesaba sorprendido el 'steward'. "Todos estaban llegando muy rápido y tratamos de situarnos en el lugar correcto. Pero era muy resbaladizo. Estaba todo bien hasta que me resbalé€ y casi me llevo a Tiger", concluyó.

Aquí, la secuencia del incidente que a punto estuvo de terminar en tragedia: