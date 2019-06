El Levante UD FS ficha a un campeón del mundo

El Levante UD FS llegó a un acuerdo con Leandro Esteban Cuzzolino (Buenos Aires, 21 de mayo de 1987) para su fichaje de cara a la próxima temporada. Cuzzolino es internacional con Argentina, con quien se proclamó campeón del Mundo en 2016 junto a Maxi Rescia. El bonaerense llega procedente del Acqua e Sapone italiano y ha militado en otros equipos de la liga transalpina como el Arzignano, el Montesilvano y el Pescara, además de en Ferrocarril Oeste de su país. En su palmarés cuenta con títulos muy importantes como una liga italiana, cinco copas, cuatro supercopas italianas y una Copa de la UEFA, amén del título mundial con la albiceleste ya mencionado.





«He seguido bastante la temporada y me han contado que es un equipo humilde, trabajador, con buenas propuestas. Han hecho una temporada grandísima, me han contado del club que es muy familiar y eso me ha encantado», indicó el argentino, que da un paso importante tras ganarlo todo en Italia y con su selección.«Tras ganar tanto en Italia y con la selección tengo muchas ganas de jugar en la mejor liga del mundo, la adaptación no será más fácil porque el nivel de España es muy alto y más sabiendo el nivel de crecimiento del Levante UD FS de los últimos dos años. Tengo muchas ganas de empezar, de conocer al equipo y de hacerlo lo mejor posible para ayudar al Levante UD FS», manifestó.«Me dijo que es uno de los mejores equipos del fútbol sala de España, me ha hablado maravillas de todo el mundo, que es muy familiar y sobre todo con muchas ambiciones y fue un punto importante para el fichaje», destacó. En definitiva una nueva incorporación de renombre de un Levante UD FS que confía en dar un paso adelante esta temporada para consolidarse como uno de los equipos referente en el panorama del fútbol sala nacional tras varios años de crecimiento.