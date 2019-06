Siete deportistas de élite valencianos cocinan en el Mercado de Colón

Siete deportistas de élite y la nutricionista Elisa Escorihuela de Nutt se han dado cita en la mañana del lunes 25 de junio en el "Primer Curso de Cocina Healthy para deportistas", celebrado en Mi Cub (Mercado de Colón).

Así, rostros conocidos del panorama competitivo nacional han recibido numerosos consejos sobre la dieta que deben seguir, sobre todo durante los meses estivales, para mantenerse en forma, que no decaiga su rendimiento y que la vuelta a la competición sea más llevadera.

A la cita han acudido: Iván Penalba, número uno de la distancia de Ultrafondo a nivel mundial.; Héctor Cabrera, deportista paralímpico campeón de Europa en lanzamiento de jabalina F12 en el 2018. Su reto en el 2019 es conseguir medalla en el Campeonato del Mundo de Dubái; Raquel Landín, entrenadora de atletas y fundadora del club de running The Kenyan Urban Way. La llaman la reina del Circuito Divina Pastora de Carreras Populares en Valencia al sumar 40 victorias en diferentes ediciones; Andrea Palacios, jugadora del Levante UD Femenino y con un acuerdo que la vincula a la entidad levantinista hasta junio de 2020; Fernando Morente, ex jugador de rugby y miembro del cuerpo técnico del CAU Rugby Valencia; Paula Nicart, jugadora del Valencia CF Femenino y Álex Garbí, jugador valenciano de squash. Más de 100 veces internacional con la Selección Española y medalla de bronce en el World Master Squash..

Los participantes han elaborado una ensalada con ingredientes tan valencianos y veraniegos como tomate del Perelló, patata agria del terreno, pimiento verde, huevo, atún, aceituna marcida serrana de Espadán y otros encurtidos. Además, este plato ha sido aliñado con plantas aromáticas tan nuestras como el romero y el tomillo.

En esta ocasión, la nutricionista también ha aprovechado para darles algunas pautas alimentarias a los deportistas. Aconsejándoles, por ejemplo, el consumo habitual de tomate para combatir el alto estrés oxidativo que supone la práctica habitual del deporte. También el consumo de patata por ser una fuente importante de hidratos de carbono.

Las Cuatro Estaciones de la Terreta

Con esta original iniciativa Mi Cub apuesta, una vez más, por la cocina de temporada y el producto de cercanía, que mayoritariamente compra en los diferentes puestos del sótano del propio Mercado de Colón.A partir de hoy, esta ensalada healthy se podrá degustar como una propuesta más dentro de la carta de Mi Cub.

Esta acción se enmarca dentro de 'Las 4 Estaciones de la Terreta'. Una serie de iniciativas gastronómicas, puestas en marcha por Mi Cub coincidiendo con la entrada de las diferentes estaciones del año, y cuyo objetivo no es otro que dar valor al producto autóctono y de temporada.