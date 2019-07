España golea a Polonia y saca el billete para semifinales

El EuroHockey Junior Championships ha celebrado este martes una jornada de competición con cinco partidos correspondientes a la categoría masculina y femenina. El cuarto día del torneo continental tuvo como protagonista a la selección española masculina que cerró la jornada con una abultada victoria por 6-1 ante Polonia. Además, se han disputado los partidos de la categoría femenina entre Francia y Rusia (2-3), Irlanda y Bielorrusia (1-1) y Alemania e Inglaterra (3-1). En el cuadro masculino, Inglaterra y Bélgica empataron (1-1).



Rusia y Alemania siguen soñando con las semifinales

La jornada de hockey comenzaba con un nuevo partido del grupo A de la categoría femenina, en el que Rusia y Francia se enfrentaron para finalizar 3-2 respectivamente. Las galas luchaban por conseguir su primera victoria en el campeonato que finalmente no pudo ser. Comenzó el encuentro con un gol de Kseniia Sanina a penas en el minuto 2, punto que las francesas no consiguieron igualar hasta el tercer cuarto, gracias al penalti córner de Delfina Gaspari. En el último cuarto, las jugadoras de la selección rusa se alzaron con la victoria tras sumar dos nuevos puntos, un stroke de Anna Golubeva y un gol de Elza Gubaidullina. Las francesas consiguieron anotar otro penalti córner, de Guusje van Bolhuis, que no bastó para igualar a Rusia en el partido.

El segundo partido del día lo protagonizaron las selecciones femeninas de Bélgica y Bielorrusia, que terminaban con empate. La primera en adelantarse en el marcador fue Bélgica durante el segundo cuarto, con un gol de Lucie Breyne. En el tercer cuarto, ambas selecciones recibieron una tarjeta verde en el mismo minuto, una para Anne-Sophie Vanden Borre de Bélgica y otra para Aliaksandra Mikulich de Bielorrusia, que apartaba del partido temporalmente del partido a las jugadoras en el minuto 43. En el último cuarto, en el minuto 60, Bielorrusia consiguió empatar con un penalti córner de Karyna Mihunova.

El último partido de la categoría femenina lo disputaron las selecciones de Alemania e Inglaterra. Sería el conjunto germano el encargado de inaugurar el marcador en un primer cuarto en el que también lo aprovechó para ampliar diferencias. Maren Kiefer y Naomi Heyn (desde el penalti córner). Tras el descanso, Inglaterra intentó recortar diferencias pero sería recién en el último cuarto cuando un penalti córner ejecutado por Nicole Bowen ponía el 1-2 en el marcador a falta de 4 minutos. Finalmente, Emma Boermans certificaba la victoria alemana con un último gol que sentenciaba el encuentro.



España consigue el pase a semifinales

El último turno de la jornada celebraba dos partidos a la misma hora. España y Polonia se daban cita en Beteró mientras que Inglaterra y Bélgica se veían las caras en Tarongers. La selección nacional era sorprendida por un tempranero gol del conjunto polaco, Erin Benbener, que adelantaba a los suyos ante la sorpresa de la afición local. Sin embargo, una rápida reacción de los españoles revertía el resultado a través de los goles de Enrique Zorita, por partida triple, y Nacho Cobos para poner el 4-1 en el cuarto inicial. Marc Reyne ampliaba diferencias en con el quinto gol del equipo de Alejandro Siri mientras que Álvaro Tello establecía el 6-1 en el luminoso tras el descanso.

Por su parte, Inglaterra y Bélgica se batían en un intenso duelo en el campo de Tarongers. Dylan Englebert adelantaba al combinado inglés en el segundo cuarto, pero una jugada colectiva de la selección belga empata tras el descanso gracias al gol de Zachary Wallece. Con este empate se certificaba el liderato de grupo de España y su pase directo a semifinales.

Este miércoles continúa la competición con los siguientes:

09.00 Austria – Francia (M)

11.15 Alemania – Países Bajos (M)

17.45 Países Bajos – Rusia (F)

20.00 Irlanda – España (F)