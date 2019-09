Segundo maillot arcoíris para Ricardo Ten

La selección española de ciclismo paralímpico se colgó un oro, una plata y un bronce en una jornada de sábado histórica, en la que brillló la exhibición el valenciano Ricardo Ten. Encuadrado en la categoría C1, Ricardo Ten se proclamó campeón del mundo con una actuación épita, en la que ganó no solo a los de su clase sino al resto del pelotón integrado por los C2 y C3.

Un ataque en la vuelta final le permitió cruzar la meta en solitario. "Ganar así ha sido muy bestia. Me he emocionado y todo", dijo el valenciano tras bajar del podio con la medalla y el maillot de campeón del mundo, en declaraciones recogidas por la RFEC.

"Ha sido una carrera durísima. Íbamos en un grupo muy numeroso y durante las primeras vueltas no hemos parado de oír gente caerse a nuestro alrededor. Hemos podido salvar todos los incidentes y luego resistir todos los tirones y cambios de ritmo que se han producido. En la última vuelta he visto que relajaban un poco en la parte técnica y he aprovechado para entrar todo lo fuerte que podía en las curvas. No abría hueco y en un segundo intento ya he podido irme hasta la victoria. Cuando he visto la meta ahí la verdad que no me lo creía. Ganar por delante de los C2 y de los C3 ha sido increíble", concluyó.

Todo hacía indicar que las medallas se decidirían al sprint, pero Ten rompió los pronósticos con un poderoso ataque en la vuelta final. Se convierte así en el primer español campeón del mundo en una misma temporada tanto en ruta como en pista, lo que logró el pasado mes de marzo, tras poner fin a una larga y exitosa trayectoria en la natación paralímpica.