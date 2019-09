Las posibilidades del equipo español en el Mundial de Doha

José Peiró, seleccionador español de atletismo, declaró este viernes que ve "un equipo altamente competitivo sin signos de flaqueza" para competir en los Mundiales de Doha, del 27 de septiembre al 6 de octubre.

A falta de siete días para que dé el comienzo el torneo, José Peiró tuvo un encuentro con medios de comunicación para analizar el campeonato, al que España acude con 38 atletas.

"Veo un equipo altamente competitivo sin signos de flaqueza. Queda poco para Tokio 2020 y este Mundial va a ser un buen banco de pruebas para los Juegos. Llevamos un grupo ambicioso y no vamos a renunciar a nada si pasamos las primeras rondas", dijo Peiró.

El seleccionador coincidió con el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, en señalar a Orlando Ortega, que compite en 110 metros vallas con licencia por Valencia, como el favorito de la delegación para ganar medalla.

"Orlando es una apuesta segura, un valor al alza y capaz de ganar todo", dijo Peiró, que también destacó a Fernando Carro, plusmarquista español de 3.000 metros obstáculos.

"Este es el mejor año de Fernando Carro y creo que está sobradamente preparado para competir en este Mundial", apuntó.

Otro de los atletas sobre los que habló Peiró fue Javier Cienfuegos, que con un lanzamiento de 78,70 metros en martillo se ha colocado cuarto en el ránking mundial.

"De Javi Cienfuegos me gusta la seguridad que transmite porque está descontento con cualquier lanzamiento y solo quiere mejorar. No renuncia a nada", declaró Peiró, que también destacó a la marchadora de 50 km Julia Takacs, que llega "en un momento maravilloso", y a Ana Peleteiro, la principal baza en el triple salto.

"Peleteiro llega en perfectas condiciones, no tiene problemas médicos. Llega en un buen momento de madurez deportiva y va a ser competitiva para estar en los puestos de adelante, es un hecho", señaló.

El seleccionador habló sobre el relevo 4x400, que afronta el Mundial como la "oportunidad ideal" para lograr la clasificación para los Juegos de Tokio.

"La manera más fácil de ir a los Juegos es siendo finalista, pero no siendo así las marcas son de indudable valor. Hay que confiar porque este grupo se ha ganado un crédito y es de ley que este relevo defienda su posición en Doha", apuntó.

En la lista de 38 que van a Doha faltan algunos atletas que podían haber ido a este Mundial, aunque "por diferentes razones no están".

"Me salen más de treinta atletas potenciales mundialistas que no están por diversas razones y que podrían a ir a Tokio", concluyó.



Las apuestas de Raúl Chapado

Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), declaró este viernes que Orlando Ortega es "la apuesta más segura" que tiene el equipo para los Mundiales de Doha, que los ve con "mucha incertidumbre" por las fechas en las que se celebran.

A falta de siete días para que dé comienzo el torneo catarí (27 septiembre-6 de octubre), Raúl Chapado tuvo un encuentro con la prensa para analizar el campeonato, al que España acude con 38 atletas.

"Tenemos una selección de 38 atletas, una lista compacta, pero que se ha cerrado así por distintos motivos. Aún así, al equipo se le ve que está en forma", dijo Chapado.

"La sensación es positiva. La generación que viene por delante tiene mucho que hacer. Este Mundial es un reto que se ha convertido en una oportunidad", confesó el presidente de la RFEA, que ve a Orlando Ortega, ganador de la Liga de Diamante en 110 m vallas, como el atleta con más posibilidades de ganar una medalla.

"Orlando Ortega es la apuesta más segura que tenemos, porque cualquiera que quiera ganar una medalla en su disciplina estará atento a él. Ha marcado territorio y es una buena baza", apuntó Chapado, que aún así no quiso hablar de medallas.



Sin cifras de medallas

"No quiero hablar de medallas. La decepción sería ver que el equipo no compite bien. Este equipo me está enseñando a no renunciar a nada. Estoy muy ilusionado", señaló.

Chapado, por su condición de exatleta como especialista en triple salto, sabe "lo difícil que es ganar medallas" en campeonatos de este nivel.

"Haciendo comparaciones con el Mundial de Londres, en el que había solo un atleta entre los ocho primeros y tres entre los doce, ahora hay seis entre los ocho mejores y tres entre los tres mejores, las sensaciones son mejores", recordó.

Las fechas del Mundial, casi al final de temporada, dotan a este campeonato de "mucha incertidumbre".

"Es una época poco habitual, no recuerdo ninguna competición de este nivel en estas condiciones. En estas fechas nunca hemos tenido grandes actuaciones pero esta generación tiene algo distinto a la nuestra y nos va a dar muchas alegrías", apuntó.

Uno de los aspectos que más preocupa a Raúl Chapado de las pruebas al aire libre es el calor que pueda hacer en la ciudad. "Soy sincero y reconozco que estoy preocupado porque las condiciones son extremas y sé que la IAAF también tiene su preocupación", confesó.

"Hemos invertido mucho para que nuestros marchadores y fondistas puedan competir lo mejor posible en unas condiciones muy extremas", recordó en alusión a la concentración que han llevado a cabo para acostumbrar a los atletas al calor y la humedad.

"El equipo de marcha se ha preparado a conciencia e independientemente del resultado será un aprendizaje para Tokio. Para nosotros todas las carreras son importantes. En una semifinal no ganas nada, pero pierdes todo. Los análisis analíticos hay que hacerlos al final en el contexto de la prueba", concluyó.