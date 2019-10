La valenciana Natacha López, campeona de España Máster

Los maratonianos de la Comunidad Valenciana han regresado de Logroño con tres títulos de campeones de España máster, un nacional que este domingo ha congregado a un centenar de los mejores especialistas mayores de 35 años.

La valenciana Natacha López del CA Carnicas Serrano se ha impuesto en la categoría F35 con un tiempo de 3h 14:57, su segundo mejor crono de la temporada. En hombres, la medalla de oro M35 ha sido para el javeanense José Manuel García del CA Llebeig con una marca de 2h 29:45.

El tercer metal para la Comunidad Valenciana ha llegado de la mano del valenciano Francisco Martí del CA Crespo Runners que ha firmado 3h 05:10 en la clasificación M65, mayores de 65 años. También han logrado plaza de finalista (clasificados entre los ocho primeros de su categoría), Vicente Felis (atleta independiente), 5º en M55 con 3h 04:00 y José David Serrano del CA Carnicas Serrano, 8º en M40 con 3h 14:57.

Así narraba Natacha López en su Facebook su actuación en Logroño donde corrió acompañada en todo momento por su marido y también atleta del CA Serrano, David Serrano: No ha sido fácil... , nos enfrentabamos a un recorrido exigente y que ponía a prueba la parte más psicológica del corredor. Saber la dureza del circuito después de la primera media y volver a recorrer sus cuestas en la segunda vuelta mucho más tocada físicamente, no es apto para inseguridades... Sinceramente, lo he pasado mal desde el km 15, pero tener a David a mi lado, como siempre, en los momentos difíciles, haciéndome creer que soy capaz de superar grandes barreras, es lo que me ha dado fuerzas para continuar...Gracias a todos por vuestras muestras de cariño y fuerzas... Saber que muchos estábais pendientes de mi resultado también ha sido una motivación extra para esforzarme y conseguir cruzar la meta en un tiempo bastante aceptable 3h 14' 55".