Kim López, Iván Cano y Héctor Cabrera van a por medalla en Dubai

La cuenta atrás continúa. Apenas quedan diez meses para los Juegos Paralímpicos de Tokio y cada cita internacional es vital. Una buena prueba es el Campeonato del Mundo de Atletismo Adaptado que se celebra del 7 al 15 en Dubai y en el que participarán cinco deportistas de la Comunitat Valenciana, tres de ellos integrantes del Proyecto FER y firmes candidatos a medalla: Héctor Cabrera, Kim López e Iván José Cano. Junto a ellos viajan dos jóvenes promesas valencianas: Nagore Folgado (15 años) y José Luis Fernández (16).

Apenas 48 horas antes que de que emprendan viaje a Dubái, la Fundación Trinidad Alfonso reunió en su sede a Héctor Cabrera, Iván Cano y Kim López. Los tres son favoritos al podio en sus respectivas disciplinas. "Estamos siguiendo con especial emoción e intensidad cada competición internacional en el que alguno de nuestros deportistas se juega la clasificación para Tokio como es este Mundial de Atletismo Paralímpico", afirmaba la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor que transmitió toda su confianza a los tres representantes FER en Dubái: "Una de las prioridades fundamentales del Proyecto FER es dar visibilidad a los deportistas valencianos, que la sociedad valore y comprenda lo difícil que es llegar a la elite del deporte. Los Juegos Olímpicos y paralímpicos son muy importante, pero también todo lo que ocurre en los cuatro años previos". Tejedor confía en que los tres atletas suban al podio "y nos deis muchas alegrías en forma de medalla. Los tres tenéis mucha experiencia en grandes competiciones internacionales". La directora de la Fundación que preside Juan Roig destacó el deseo de, gracias al apoyo del Proyecto FER, "lograr el máximo número posible de representantes en Tokio".

Héctor Cabrera llega al Mundial tras batir en septiember el récord de Europa de lanzamiento de jabalina con una marca de 62,48m, un registro que sin embargo todavía lo le asegura su presencia en los Juegos de Tokio: "me faltan 25 centímetros para lograr la mínima para los Juegos pero soy optimista, sé que lo puedo lograr y ojalá sea en el Mundial". Otra vía para lograr la presencia en Tokio sería subir al podio en el Mundial: "si acabo entre los tres primeros, independientemente de la marca, también lograré la clasificación", afirma el atleta de Oliva que en el Mundial de Doha 2015 fue quinto, y en el de Londres 2017, logró el bronce.

Kim López, que compite en lanzamiento de peso F12, por su parte, afronta el Mundial con menos presión ya que en su caso sí tiene asegurada la presencia en Tokio. El pasado fin de semana en el Míting Internacional de La Nucía lograba un espectacular lanzamiento de 16,80m. casi 40 cms más lejos que su anterior marca (16.44) con la que logró el oro en los Juegos de Río. Kim se quedaba a tan sólo 4 cms del récord del mundo y se sitúa el primero en el ránking mundial y por, tanto favorito al oro en Dubái: "Es una tranquilidad saber que ya tengo la marca para estar en Dubái", afirma el atleta de Silla que en enero cumplirá 31 años. En el Mundial Kim sólo competirá en peso ya que el disco, al igual que sucede en los Juegos Paralímpicos, también se ha suprimido del programa del Mundial: "En Dubái se disputarán las mismas pruebas que en Tokio. No me favorece que desaparezca el disco ya que pierdo otra opción de medalla pero ya llevo tiempo dedicado al peso que es la prueba que disputaré en Tokio". Pese a haber logrado su objetivo de clasificación, la temporada no ha sido fácil para Kim López: "en abril me caí y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla. Ha sido duro porque no he querido pasar por quirófano y al principio me dolía mucho. Ahora, fortaleciendo la pierna, voy mejor pero la lesión está ahí", afirma el atleta del Proyecto FER que hasta que no pasen los Juegos Paralímpicos de Tokio no quiere ni oír hablar del quirófano: "después de Tokio seguramente me tendré que operar, pero de momento lo voy a evitar".

Para Kim López erá su quinto Campeonato del Mundo. En los cuatro anteriores, siempre ha subido al podio. Y en dos de ellos, por partida doble. En Nueva Zelanda 2011, fue bronce en lanzamiento de disco F12. En Lyon 2013, Kim logró el oro en la misma prueba. En el de Doha 2015, fue plata en disco F12 y bronce en peso F12. Y en Londres 2017, obtuvo un doble bronce, en disco y peso.

Iván José Cano competirá en la prueba de salto de longitud F13. Llega al Mundial con confianza ya que esta temporada ha saltado ya por encima de la marca mínima exigida para estar en Tokio pero con el hándicpa de tener que refrentdarla en una competición internacional: "No me preocupa mucho la mínima, sé que está a mi alcance pero sí es cierto que estoy obligado a lograrla en una prueba con jueces internacionales para validarla. Espero que sea en el Mundial ". Iván Cano espera con mucha ilusión los Juegos de Tokio en la que por fin, su prueba entra a formar parte del programa de competición: "eso ha motivado también que muchos más atletas de otros países compitan en longitud para buscar estar en Tokio. Es algo positivo porque sube el nivel pero también pone más caras las medallas ". El atleta alicantino tiene también un amplio palmarés: Hace dos años, en Londres, acabó en la quinta plaza. En el Europeo de 2018, en Berlín, se convirtió en campeón continental