Atropellan a dos ciclistas de Astana en una carretera de Altea

El equipo Astana ha comunicado este lunes el atropello de dos de sus jóvenes ciclistas de nacionalidad kazaja mientras entrenaban en Altea, lugar elegido por la escuadra kazaja para su pretemporada. "Un coche atropelló a nuestros ciclistas Yevgeniy Gidich y Vadim Pronskiy. Ambos fueron trasladados al hospital poco después del accidente", informó el equipo, uno de los muchos que eligen las comarcas alicantinas para preparar la temporada, debido a su buen clima y a su orografía montañosa.



Gidich, de 23 años, sufre una pequeña abrasión en la mano, explicó Astana a través de las redes sociales, junto a una fotografía de Pronskiy, que salió peor parado, pues el recién llegado al equipo con 21 años, sufre una grave lesión en la rodilla y recibió varios puntos de sutura en la barbilla.



El equipo Astana, a raíz de este accidente en el que afortunadamente no hubo que lamentar víctimas, ha aprovechado para recordar a todos los usuarios de las carreteras la necesidad de mantener siempre la concentración en la conducción y respetar a todos los que circulan por las diferentes vías.





