Iván Pastor: "No por haber logrado la plaza por país debo ser el elegido"

El regatista alicantino Iván Pastor que el pasado martes cumplió 40 años, aspira a estar en los Juegos de Tokio 2020 en la que sería su quinta participación olímpica y un paso casi definitivo deberá darlo en el Mundial de la Clase RS:X que se celebrará, del 23 al 29 de febrero en aguas de ciudad australiana de Sorrento, cerca de Melbourne.

Pastor no cree que por haber logrado la clasificación de España para los Juegos en la clase deba ser el elegido y afirma que no piensa en ello. "Más que pienso en ello, lo deseo, pero ya sabemos cómo son las reglas del juego. De hecho, también conseguí yo la plaza de la RS:X en Sídney 2000 y luego el elegido fue Jorge Maciel".

Su experiencia y su 'fair play' aparece al reconocer: "En cierto modo, es lógico y coherente que el elegido sea aquel regatista que mejores impresiones ofrezca a pocos meses de los Juegos de Tokio. Tiene todo el sentido. Dicho esto, espero ser yo".

El windsurfista fue noveno en los JJ.OO. de Pekín 2008 y Río 2016; duodecimo en Atenas 2004 y decimosexto en Londres 2012.

En ninguno de sus cuatro anteriores ciclos olímpicos, había tenido tanta competencia nacional como ahora. Pastor clasificó a España por país para Tokio 2020, pero otros cinco jóvenes regatistas le acompañarán en el Mundial y del 28 de marzo al 4 de abril en el Trofeo Princesa Sofía de Palma de Mallorca citas claves para la elección del representante individual.

"Me encuentro muy animado y con muchas ganas de empezar a competir. Es una mezcla de ilusión, de nervios, de expectación; me gustaría que el Mundial empezara ya y no la próxima semana", explica.

Su preparación ha sido intensiva y lleva dos meses, repartidos entre Nueva Zelanda y Australia, preparando el Mundial. "Creo que he hecho una muy buena preparación del evento y las condiciones del campo de regatas del Mundial me gustan porque el viento es muy cambiante y hay mucha corriente. Se ajusta bastante a mis gustos y preferencias; sea como sea cada manga será una auténtica aventura y la competición estará abierta hasta el final", explica.

Ya ha disputado 14 Mundiales de la clase RS:X. Su mejor posición fue un quinto puesto en el de 2008 en Auckland (Nueva Zelanda). Hace dos, en Aarhus (Dinamarca), fue décimo tercero. Y el pasado año, en Torbole Italia), acabó en el puesto 37º. Actualmente es trigésimo sexto en el ranking mundial.

Su planteamiento ante el próximo Mundial es claro."Quiero mejorar mi actuación del pasado en Italia, pero sin marcarme un objetivo concreto. Por supuesto, quiero estar entre los mejores y lo más arriba posible, cómo no". Pero, sobre todo, quiero disfrutar. Si salgo al agua y disfruto, seguro que los resultados llegan", ha finalizado el regatista de Sant Pola.