Polémica en el rugby: Comunicados oficiales de CAU Valencia y Les Abelles

La comisión delegada de la Federación Española de Rugby (FER) decidió en su última reunión que no se reanudará ninguna competición de carácter nacional por la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, con lo que se dan por finalizadas la División de Honor y la División de Honor B masculinas y se proclama campeón al VRAC Quesos Entrepinares, desciende el Hernani CRE y sube el Getxo RT en condición de mejor primero de los grupos de la segunda categoría (Les Abelles es el otro líder de grupo).



Una circunstancia que ha dejado a Les Abelles y al CAU Valencia sin posibilidad de ascender, aunque sí está previsto que haya playoff en categoría femenina, donde Les Abelles sí disputará la promoción.





Comunicado del CAU Valencia

Comunicado de Les Abelles

Tras esta decisión de la Federación Española de Rugby, los dos clubes valencianos que aspiraban al ascenso han emitido sendos comunicados expresando su malestar por esta decisión.Tras el comunicado de la Federación Española de Rugby sobre la finalización de las competiciones nacionales de la temporada 2019-20 después de la reunión ayer de su comisión delegada el CAU quiere manifestar que:1. Reconocemos que la decisión sobre como resolver el problema creado por la suspensión de las competiciones por motivo de la crisis del COVID19 no era fácil sino más bien todo lo contrario. Se trataba de algo complicado.2. Queremos manifestar nuestro desacuerdo con la resolución final que nos parece incongruente e injusta y está basada en criterios dispares para los equipos masculinos y femeninos.3. Pensamos que reorganizar las competiciones nacionales de cara a la próxima temporada era buena idea y se podía haber afrontado para no dejar méritos conseguidos en el campo resueltos en los despachos.4. Nuestros equipos masculino y femenino estaban inmersos en unos play off de ascenso que se habían ganado por méritos propios.5. Solicitamos una explicación de la FER de los motivos por los que permite a los equipos femeninos jugar sus play off y no a los masculinos.6. Pese a todo no nos queda más remedio que acatar la resolución y ponernos a trabajar con nuestro equipo masculino pensando en la próxima temporada; y ver cuando y cómo afrontara nuestro equipo femenino el play off de ascenso.

El CP Les Abelles transmite su pública felicitación al VRAC Quesos Entrepinares, Unió Esportiva Santboiana y Getxo Rugby por su proclamación como campeones de las tres competiciones nacionales masculinas de rugby a 15.

Comprendemos que la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby haya tenido que resolver esta complicada situación para terminar con la incertidumbre, una vez apurado el plazo que prudentemente se concedió. Aceptamos pues las decisiones democráticamente tomadas, aun cuando suponen que nuestro equipo senior masculino no puede seguir (por el momento) en la carrera hacia la División de Honor. Entendemos y compartimos la frustración de nuestros deportistas, pero no hay cabida más que para el respeto por una resolución complicada a un escenario tan anómalo y comprometido como el que vivimos. Por desgracia, ha dejado de ser posible lo que todos deseábamos: acabar de ganárselo en el campo y en su tiempo natural. Las chicas, aunque sea de manera extemporánea, podrán jugar por el título de DHB, y consecuentemente por ascender.