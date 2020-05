Así se decidirán los ascensos y descensos en el rugby valenciano

LA FRCV decidirá sus campeones, ascensos y descensos a partido único cuando se puedan disputar los partidos con seguridad sanitaria por la crisis sanitaria del coronavirus, algo que choca con el plan aprobado por la Federación española para las competiciones nacionales.

La Junta directiva de la FRCV ha decidido que resolverá sus competiciones en el terreno de juego cuando exista seguridad para que se puedan disputar los enfrentamientos sin riesgos. El informe del Comité Técnico cree que con la premisa de salvaguardar la seguridad de todos los agentes implicados y siempre en el escenario de seguridad marcado por las autoridades se deben jugar solo lo estrictamente necesario para la finalización de los campeonatos.

La comisión delegada y la Junta directiva optaron en sus decisiones esta opción. Es decir que la FRCV apuesta por la celebración de un partido único en campo del mejor clasificado siendo el ganador campeón de liga y obteniendo los derechos derivados de dicho título y el perdedor segundo clasificado obteniendo los derechos derivados de su clasificación en la categorías de Primera, segunda y tercera territorial masculina y femenina así como en la categoría de s18 rendimiento.

Además da por finalizadas las competiciones iniciadas de S16, S14, S12, S10, S8 y S6. Estas categorías pertenecen a JOCSE y la GVA ha suspendido todas estas competiciones. Siendo competiciones de juegos escolares y no existiendo la posibilidad de jugar los Campeonatos de España de las categorías, por suspensión de los mismos por parte de F.E.R., no vemos la necesidad de declarar campeones en estas competiciones. También quedan canceladas todas las competiciones no iniciadas y el Seven en todas sus categorías.

