Las federaciones valencianas se quejan de la falta de información

El presidente de la Confederación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana (CONFEDECOM), Salvador Fabregat, lamentó el vacío informativo que existe en la desescalada de la crisis del coronavirus más allá del deporte profesional y explicó que preparan un documento con las necesidades del resto para trasladarlas a las autoridades.

"Vemos el escenario en general muy complicado, porque no tenemos información, no nos dan ningún tipo de pautas. Se está pautando el deporte profesional y me parece bien que se piense en abrir las grandes competiciones, pero poco más", lamentó en una entrevista con la agencia Efe.

Fabregat, que es el presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana, puso como ejemplo de esta situación que equipos profesionales masculinos de su deporte ya hayan podido empezar a entrarse pero "las chicas que son profesionales, que es su trabajo y cobran no puedan porque la liga no lo es y están como los chavales de un colegio".

Señaló que la indefinición que existe está provocando que sea la policía de cada municipio la que tenga que interpretar la norma "y suficiente tienen ellos con lo que tienen porque no es sólo el deporte y al final van a necesitar un manual de instrucciones de cinco mil páginas".

El dirigente puso como ejemplos negativos de situaciones que se están dando que los primeros días no se permitiera nadar en algunas playas pero sí hacer surf o que los ciclistas no puedan salir de su municipio lo que hace para muchos imposible entrenarse.

El presidente de la CONFEDECOM recordó que agrupan a cerca de cuatrocientos mil deportistas federados y pidió que el Consejo Superior de Deportes permita a la Generalitat desarrollar unas pautas.

"Nosotros estamos haciendo un trabajo de recopilación de datos para establecer las necesidades sobre lo que habría que hacer, aunque cada deporte es un mundo", apuntó.

Además, apuntó que hay que dar también directrices a los ayuntamientos pues son los propietarios del "95% de las instalaciones".

Fabregat dijo que los normal es que "los deportes de contacto" vayan más lento en su desescalada y dijo que en general todas las federaciones tienen ya cerrado un plan para retomar las competiciones en junio si se pudiera y que ahora trabajan en el de la nueva temporada en septiembre.

"No hemos suspendido definitivamente las competiciones porque no hace daño a nadie mantenerlas así y estamos viendo a ver si una situación nos permite cambiar. No sé si podremos hacerlo, lo tenemos muy complicado", reconoció Fabregat que dijo "no se esperará mucho más para ver si se suspenden".

"Muchas federaciones, incluida la de baloncesto, estamos ya trabajando en un plan para la próxima temporada. Trabajamos en lo que pueda venir y siempre a la espera de la autorización de Sanidad. No vamos a mover un dedo sin ella, sería irresponsable, el deporte es salud pero hay que hacerlo con seguridad", recalcó.