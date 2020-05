David Bruixola deja el balonmano a los 41 años

El guardameta y capitán del Fertiberia Puerto de Sagunto, David Bruixola, de 41 años, ha ratificado su retirada del balonmano tras trece años en este club y partir de ahora tiene previsto no perderse los partidos como un seguidor más en el pabellón OVNI.

"Voy a seguir yendo al Ovni como aficionado. He hecho muchas amistades entre jugadores, aficionados y directivos", explicó a Efe vía telefónica desde su domicilio el portero valenciano, que acaba de ser padre.

Bruixola se retira con un ascenso a categoría Plata, dos ascensos a Asobal, una final a cuatro de la Copa del Rey y ocho temporadas consecutivas en la máxima categoría del balonmano español, lo que le ha convertido en un jugador emblemático para su club y en una referencia para el balonmano valenciano de alto nivel.

El guardameta de Tavernes Blanques (Valencia) tenía decidido que la temporada 2018/2019 iba a ser su ultima año en la alta competición, pero el ascenso del equipo a Asobal y las muestras de apoyo de todos los estamentos del club le hicieron replantearse la idea y renovar por una temporada más.

"Este año sí que no tenía ninguna duda. El año pasado ya tomé la decisión de seguir con la idea de que esta iba a ser la última temporada pasase lo que pasase", indicó Bruixola, quien a partir de ahora quiere llevar una vida más tranquila junto a su familia y con su trabajo como policía nacional.

"Durante los años que llevo en el Puerto de Sagunto he compaginado el balonmano con el trabajo y había veces que se me hacía muy cuesta arriba. Había semanas en las que solo aparecía por casa para comer y cenar. Ahora, cuando solo tenga que trabajar y disponga del resto del día para estar en casa con la familia, me parecerá que estoy de vacaciones", explicó.

Sin saberlo, el último partido de Bruixola fue el que su equipo disputó en febrero en la pista del Viveros Herol Nava, pero al portero del Fertiberia no le duele no haberse podido despedir en la pista ante su afición, lo que le duele es la situación que atraviesa el país.

"Ahora mismo hay otras cosas que me preocupan más. Igual cuando pase todo esto si que pienso en que es una lástima no haber podido despedirme jugando los últimos minutos en la pista", declaró.

El capitán del Fertiberia reconoció que echará de menos el día a día con los compañeros y así como poder competir para satisfacer a la gente que cada fin de semana va al Ovni. "Lo que más me ha dado el balonmano son las amistades y eso sé que lo voy a seguir teniendo", afirmó.

Sobre la temporada del Fertiberia, Bruixola explicó que no pudieron empezar con buen pie debido a las muchas lesiones que han sufrido esta campaña, pero que fueron subiendo el nivel y han sacado partidos en casa importantísimos.

"Cuando se paró la Liga, estábamos en un momento de juego muy bueno, llevábamos una dinámica muy positiva y creo que hubiésemos sido capaces de sacar más puntos que en la primera vuelta, pero eso nunca se sabe", prosiguió.

"Las circunstancias han venido así. Ha llegado el final de la Liga y podemos decir que nos hemos ganado la permanencia: nadie nos ha regalado nada. A ver si pasa toda esta situación pronto y podemos disfrutar del equipo en la máxima categoría otro año más", finalizó.