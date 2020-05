Lanzan cubos de agua e increpan a un paralímpico

El triatleta paralímpico extremeño Kini Carrasco ha denunciado este viernes que cuando estaba entrenándose en bici ha recibido una "ducha de cubos de agua" y que algunos conductores le ha llamado "de todo".



"Mi intento de salir en bici hoy tres kilómetros, una ducha de cubos de agua y que cinco conductores mal informados y mal educados me llamaran de todo", ha criticado en las redes sociales.



Ha subrayado que "pese a que alguno no les guste", su condición de deportista de alto rendimiento le permite salir a cualquier hora.



"!Es mi trabajo!", ha recalcado el deportista, que ha participado en los Juegos Paralímpicos de Seúl, Barcelona y Sydney, y que aspira a estar en Tokio.



Uno de los últimos títulos de Kini Carrasco, Hijo Pedilecto de Cáceres, lo consiguió el año pasado, cuando se proclamó campeón del mundo de triatlón cross en Pontevedra.



En los últimos días, varios atletas han tenido que volver a entrenarse en las franjas horarias establecidas para cualquier ciudadano para evitar comentarios irrespetuosos desde el desconocimiento de su condición de deportistas de alto nivel. Así hicieron, entre otros, Javi Guerra y Julia Takacs.





