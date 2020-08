Pablo Torrijos vuelve a ganar en Trieste

El castellonense Pablo Torrijos, plusmarquista español de triple salto, confirmó el buen momento de forma por el que atraviesa al imponerse este sábado en la reunión de Trieste (Italia) con un mejor intento de 16,86 metros.

Torrijos, que el pasado miércoles firmó en Castellón en la I Reunión Comnunitat de l'Esport la cuarta mejor marca mundial del año con un salto de 17,09, no pudo em esta ocasión, sin embargo, superar la barrera de los 17 metros.

Una circunstancia que no impidió el triunfo del castellonense, que aventajó en 24 centímetros al italiano Tobia Bocchi, segundo con una marca de 16,62 metros.

Y eso que el conjunto no pudo empezar peor para Torrijos, que firmó dos nulos en sus dos primeros intentos.

Sin embargo, el español, quinto en los Europeos disputados en Berlín en 2018, reaccionó en sus dos siguientes tentativas en las que saltó 16,30 y 16,40 metros.

Marcas insuficientes para arrebatar la primera plaza al italiano Bocchi, que lideraba la prueba con los 16,62 que logró en su primera tentativa.

Pero Torrijos no se rindió y en su quinto salto se aupó a la primera plaza tras saltar 16,86 metros, una marca que el castellonense no pudo superar en su última tentativo en la que se quedó en 16,67.

Un triunfo que no pudo emular en la final de los 400 metros el canario Samuel García, que debió conformarse con la tercera posición con una marca de 46.52 segundos.

García, que este año había corrido antes del confinamiento en 45,82 segundos, se quedó rápidamente descolgado de la lucha por la victoria, que fue para el italiano Edoardo Scotti con un tiempo de 45.85.

Una prueba que quedó condicionada por la ausencia del sudafricano Wayne van Niekerk, plusmarquista mundial y vigente campeón olímpico, que no pudo participar tras dar positivo por coronavirus, según los medios italianos.

Por su parte, el británico Andrew Pozzi, que firmó hace dos semanas en la localidad italiana de Savona la mejor marca mundial del año con un crono de 13.30, se impuso en la final de los 110 metros vallas con una marca de 13.36.