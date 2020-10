El Levante y el Peñíscola abren una ilusionante temporada

Se acabó la espera y la LNFS alza el telón este viernes con dos encuentros, precisamente con los dos representantes de la Comunitat Valenciana en la élite del fútbol sala nacional.

Con una Liga ampliada a 18 equipos y nuevas normas de descenso y de playoff, el Levante UD FS y el Peñíscola Globeenergy arrancan con unas plantillas ampliamente renovadas una temporada en la que apuntan alto, especialmente los granotas, tras tocar techo con la semifinal por el título que alcanzaron tras eliminar al Barça, pero en la que perdieron a partido único ante Valdepeñas.

Sin algunos referentes y capitanes como Cecilio y Javi Sena, el equipo de Diego Ríos se ha reforzado con ilustres de la LNFS y de la selección, como el exbarcelonista Mario Rivillos y Roger Serrano, el cierre brasileño Araça, procedente de Osasuna Magna, además de renovar por dos temporadas al argentino Maxi Rescia, que será uno de los tres capitanes junto a los veteranos Carlos Márquez y Pedro Toro.

El meta Fede y los alas Rafa Usín y Esteban Cejudo completan la lista de altas de los de Diego Ríos, entrenador que afronta su segunda temporada con mayor ambición.

«Se puede soñar. Si no hubiéramos soñado, el año pasado no habría pasado lo que pasó en el playoff. El equipo tenía esa convicción de lo que podíamos conseguir pero se trabajó durante muchísimos meses. No éramos los mismos en septiembre que en junio. Esa idea es la que nos tiene que dar la tranquilidad para los primeros partidos, pues es demasiado precipitado si pensamos en otras cosas», explicó el entrenador gallego en declaraciones facilitadas por el club.

«El objetivo debe ser crecer como grupo y la identidad que queremos mostrar. El proceso es lo que nos va a llevar al éxito. Tenemos muchísima ilusión, tenemos muchas ganas de jugar en Paterna. Se ha hecho un muy buen trabajo en planificación deportiva, ahora nos toca a nosotros», añadió a la espera de la segunda jornada en casa, en la que esperan poder contar con algo de público.

Antes, este viernes (21:30 horas), reciben a puerta cerrada a un Osasuna Magna, «un equipo que conocemos bien y que llega con caras nuevas, es un rival con una filosofía de juego muy definida y con uno de los mejores entrenadores», concluyó.

El Levante UD FS ha disputado cuatro partidos amistosos durante esta pretemporada, con una victoria (Peñíscola, 0-2), un empate (Zaragoza, 4-4) y dos derrotas (ElPozo, 1-2; Valdepeñas, 1-6).



Nueva etapa en el Peñíscola

Por su parte, el Peñíscola cambia no solo de nombre por su patrocinador principal, sino también de entrenador, ya que Manuel Collado 'Manolín' debutará en lugar de Juanlu Alonso, que ha dejado el club al igual que jugadores como Xavi Cols, Claudino, Dani Montes, Josiko e Isi.

En su lugar han llegado siete jugadores: Walex, Agustín Plaza, Rahali, Igor, Luciano Gauna, David y el pívot brasileño Bruno Gomes.

El objetivo principal es asegurar la permanencia en la élite, aunque acabar entre los ocho primeros para la Copa de España y los playoff no deja de ser otro de los deseos de la entidad castellonense. Eso sí, para empezar, un debut de lo más complicado, con la visita al Barça este viernes (20:30 horas).

Claves





Con la pandemia no hubo descensos pero sí ascensos, como el Betis , que lo hizo directo, y el Antequera, que le ganó la partida al Elche vía eliminatoria.

Los tres últimos bajarán directos, y el decimoquinto jugará por la permanencia con el subcampeón de la División de Plata

La Copa de España y los playoffs los jugarán los ocho mejores al término de la primera vuelta y de la liga, y la final por el título será al mejor de tres partidos

Horarios primera jornada:

Viernes 2 de octubre:

20.45 horas: Barça - Peñíscola Globoenergy

21.30 horas: Levante - Osasuna Magna

Sábado 3 de octubre:

12.00 horas: ElPozo Murcia Costa Cálida - Viña Albali Valdepeñas

18.30 horas: Pescados Rubén Burela - Jimbee Cartagena

18.30 horas: Real Betis Futsal - Córdoba Patrimonio Humanidad

18.30 horas: Jaén Paraíso Interior - Movistar Inter

18.30 horas: Aspil Jumpers R. Navarra - Industrias Santa Coloma

19.30 horas: O Parrulo Ferrol - Fútbol Emotion Zaragoza

20.30 horas: BeSoccer CD UMA Antequera - Palma Futsal.