València acoge el Campeonato de España de Promesas Paralímpicas

A pesar de las especiales circunstancias que estamos atravesando, el calendario competitivo paralímpico trata de adaptarse y continuar con cierta normalidad. Así, una de las grandes citas anuales para el deporte de base se celebrará este fin de semana en Valencia. El Estadio de Atletismo del Turia acogerá los días 24 y 25 de octubre una nueva edición del Campeonato de España Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo. En esta ocasión, la novedad residirá en que, además de niños y jóvenes menores de 20 años, el campeonato se abre a atletas absolutos, que dispondrán de una nueva oportunidad de lograr las mínimas para los próximos Juegos de Tokio. Así, deportistas de la talla de Meritxell Playà, Sara Andrés, Álvaro del Amo, Dionibel Rodríguez o Desirée Vila, acompañarán a las estrellas del futuro.

Con el patrocinio de Liberty Seguros, las Federaciones Españolas de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), de Deportes para Ciegos (FEDC), de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) y el Comité Paralímpico Español (CPE) organizan esta edición 2020 de un evento que cada año adquiere un mayor peso dentro del calendario paralímpico. En esta puesta de largo del campeonato, también cabe destacar la inestimable colaboración y ayuda del Ayuntamiento de Valencia y de la Fundación Trinidad Alfonso.



Seis categorías

La competición, estructurada en seis categorías de edad (sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y sub 20), tanto masculinas como femeninas, comenzará el sábado a partir de las 9:45 horas. Representantes de Valencia (46), Madrid (15), Cataluña (9), Andalucía (9), País Vasco (5), Castilla-La Mancha (5), Castilla y León (5), Murcia (5), Galicia (3), Aragón (2), Canarias (2), Extremadura, Navarra, Asturias y La Rioja (1) lucharán por las medallas en una docena de pruebas que engloban la velocidad, el medio fondo, los saltos y los lanzamientos.



Horarios

La duración del campeonato se extiende a la sesión matutina (9:45 a 13:00 horas) y vespertina (16:45 a 20:00) del propio sábado y a la matinal del domingo (de 9:45 a 13:00). Una doble jornada en la que se dará cita lo mejor del atletismo paralímpico español, tanto presente como futuro.

De esta manera, se cumple con los grandes objetivos que Liberty Seguros busca con este campeonato y con su programa del Equipo de Promesas Paralímpicas: la apuesta por el deporte de base en personas con discapacidad, la detección de talento joven y la progresión hacia la élite. La aseguradora, patrocinador del Plan ADOP, también demuestra, así, su compromiso con el deporte de base, por el que creó en 2012 esta iniciativa. Así pues, y gracias a ello, algunos de los niños y jóvenes que este fin de semana se darán cita en Valencia buscarán emular a los atletas ya consagrados y convertirse, por qué no, en ese relevo generacional del Equipo Paralímpico Español.