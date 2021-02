Eusebio Cáceres y Fátima Diame, campeones de España

Lleva tantos años en la élite Eusebio Cáceres que se le observa como a un veterano cuando solo tiene 29 años. Pero son tantas temporadas intentando sobreponerse a mil lesiones y molestias que parece que nunca termina de emerger del todo el talento de un saltador excepcional. Pero este domingo demostró en Gallur que él sigue empeñado en demostrarlo y lo hizo con la mejor marca española del año (7,91 dos veces) para conquistar su décimo título nacional, el sexto en pista cubierta.

El saltador de Onil va cogiendo el tono después de una temporada algo pobre y el próximo miércoles, en el Mitin de Madrid, tendrá la oportunidad de corroborar este ascenso antes de viajar a Torun (Polonia) para disputar el Europeo. "Estoy contento porque venía con solo 7,45. Pero al final he ido pillando el tono después de este año y medio tan raro. En el concurso he ido de menos a más, no he hecho nulos y técnicamente noto que voy para arriba. Yo creo que el miércoles ya estaré por encima de los ocho metros".

Fátima Diame (Valencia CA) también competirá el miércoles en Madrid, pero esta vez para hacer el triple después de revalidar su título de campeona de España de salto de longitud con una marca de 6,51. La valenciana se quedó contenta por su medalla de oro, pero se marchó con la decepción de no haber podido saltar más, pese a que compitió con mucha ambición, y quedarse fuera del Europeo. "No estoy nada contenta con la marca. Me veía para mucho más. No ha salido, aunque el primero ha sido muy largo pero ha sido nulo".

La alicantina Marieta Jover (Super Amara) sigue volviendo poco a poco a su mejor versión y acabó cuarta con su mejor marca de la temporada (6,20).

Quien sí estaba exultante era Abderrahman El Khayami (Playas de Castellón). El saguntino aprovechó una caída en la carrera del favorito, Nacho Fontes, la esquivó con habilidad y no perdonó en la última vuelta defendiendo su segunda posición (3:50.21) ante Llorenç Sales, por detrás del campeón, Jesús Gómez.

"Esta medalla de plata es un sueño y la recompensa a todo el trabajo que he hecho y a mi apuesta por irme a entrenar con José Antonio Redolat. Estoy muy feliz", explicó, emocionado, El Khayami, quien tiene serias opciones de ocupar la tercera plaza para el Europeo junto a Fontes y Gómez.

Quique Llopis (CA Gandia) se llevó otra medalla de plata. Corrió como nunca e igualó su mejor marca, el récord de España sub 23 que tenía con 7.71, pero su gran rival, con quien se prevé un duelo de época en la próxima década, el navarro Asier Martínez destrozó ese récord, que elevó hasta 6.61, una marca que le coloca como el quinto español de todos los tiempos en los 60 metros vallas. Por detrás, un sorprendente Vicente Docavo se quedó a milésimas de la medalla de bronce al realizar una nueva marca personal esta temporada, justo el mismo tiempo, 7.88, que Daniel Cisneros, finalmente tercero. Quinto fue Kevin Sánchez (7.91), que no pudo con la mínima sub 23 para el Europeo.

La cuarta medalla de esta tercera jornada de los Campeonatos de España fue para Nacho López (Fent Camí Mislata), que finalizó tercero gracias a un salto de 2,12 que le supo a poco. Alexis Sastre (Playas de Castellón), que defendía el título logrado el año pasado en Ourense, se quedó en 2,08 (cuarto) y ya piensa en la operación del pie que le espera.

En el triple salto sucedió algo parecido: José Emilio Bellido (Playas de Castellón) fue tercero en un concurso muy irregular. Hizo cinco nulos y en el sexto se liberó pasó de los 16 metros (16,12), su mejor marca de este curso. Mientras que el favorito, Marcos Ruiz, demostró que llegaba con molestias y se retiró después de hacer tres nulos.

Salma Paralluelo, mitad atleta, mitad futbolista, se colgó una peleada medalla de bronce en los 400 después de volver a hacer su mejor marca de este año (53.92).

Javier Mirón (New Balance), sexto y muy limitado por sus molestias en el isquio, y Yurena Hueso (Playas de Castellón), que se retiró a mitad carrera, no tuvieron ninguna opción en la final de los 800.

Cristina Marco (Valencia CA) disputó la final de los 60 y acabó octava con 7.52.

Los atletas valencianos lograron nueve medallas en los Campeonatos de España: dos de oro, tres de plata y cuatro de bronce.