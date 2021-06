Ricardo Ten se lleva la plata y roza su segundo oro en el Mundial

El jueves se proclamaba campeón del mundo de Contrarreloj y este sábado, Ricardo Ten conquistaba la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en ruta que se está celebrando en Portugal mientras Maurice Eckhard, plata el jueves en la CRI, finalizaba cuarto e la prueba de ruta. Ricardo Ten apunto estuvo de llevarse su segundo oro en un desenlace igualadísimo frente al alemán Senska. No terminó de romperse la carrera de la clase MC1 a pesar de las intentonas de Ten por soltar a sus rivales en un circuito de escasa dureza en su perfil; así la cita se vio abocada a un sprint en el que Ten quiso sorprender atacando de lejos y se vio superado en los centímetros finales por el alemán. «He salido a todos los ataques; me sentía bastante vigilado, pero era lo que había que hacer, no dejar que se fuera nadie. He intentado hacer un sprint largo, pero no ha podido ser ese doblete. Muy contento con el rendimiento ofrecido en este Campeonato del Mundo».

El compañero de Ten en el Hyundai Koryo Car y el Proyecto FER, el también valenciano Maurice Eckhard por su parte volvería a exponer su extraordinario estado de forma terminando en cuarta plaza en la cita MC2. El combativo ciclista nacional tendría que perseguir a tres rivales escapados durante toda la carrera tras verse sorprendido en el inicio. El joven Markel Alonso (MC2) terminaría en 20ª posición. En MC3, Eduardo Santas sería quinto al verse encerrado en el sprint final tras una carrera lenta y de poco movimiento. Jaime Andrés Mariño concluía 14º.