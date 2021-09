Júlia Font (CD Metaesport), una atleta especializada en la distancia corta del trail running, sufrió lo indecible para defender su segunda plaza en el Campeonato de España que se ha celebrado este domingo en Covaleda (Soria) sobre la distancia de 36 kilómetros, pero finalmente resistió y logró la medalla de plata con un tiempo de 4h39:00. Esta segunda posición le asegura una plaza para el Mundial de trail running que se iba a celebrar en noviembre en Tailandia y que se ha aplazado por la covid hasta febrero.

La fondista de Fondeguilla (Castellón), entrenada por Toni Montoya, consigue así uno de los mayores éxitos de su carrera deportiva en un año que estaba siendo muy complicado para ella por temas mentales que le impedían sacar en las competiciones todo lo que había entrenado. En la última prueba que había disputado, en el Campeonato de España por federaciones que se celebró en La Palma a finales de julio, estuvo a punto de retirarse y acabó muy lejos de las primeras posiciones. Este mal resultado le hizo replantearse todo y llegó incluso a pensar en cambiar de objetivos y preparar el 10K Valencia Ibercaja. “Estuve muy cerca de renunciar a este campeonato y dejar la montaña de momento. Pero tres días después de La Palma recapacité y decidí intentarlo. Ahora no me lo creo. He logrado el segundo puesto y me he clasificado para el Mundial. Esto aún tengo que asimilarlo”, declaró tras la carrera.

La ganadora ha sido Anna Comet (4h31:30), que se marchó prácticamente en el primer kilómetro. Pero Font no terminaba de perder la referencia visual y en algunos momentos tuvo la sensación de que estaba recortándole a la catalana. “Pero a ella cuanto más dure mejor y a mí me pasa al revés. La última media hora lo he pasado fatal y me he dicho a mí misma que me dedicara a correr y dejara de pensar. Y, bueno, al final he defendido la segunda plaza y hasta le he sacado más distancia a la tercera clasificada (Mireia Pons)”.

Font lleva varios meses trabajando con una psicóloga deportiva, la atleta Miriam Costa, para corregir sus problemas psicológicos y en Covaleda ha empezado a dar sus frutos. La atleta estuvo veinte días entrenando en la altitud de Font Romeu, en el Pirineo francés, y hace tres días abandonó este lugar para competir en Soria. Anteriormente ya había estado quince días en Sierra Nevada y otros quince en los Alpes, donde llegó a acumular más de 130 kilómetros y 4.000 metros de desnivel positivo en una semana.

La atleta del Metaesport, que lleva tatuado en una pierna el perfil del trail de su pueblo, Fondeguilla, donde empezó a correr con 17 años, ahora piensa en descansar y preparar la temporada de cross antes de centrarse en el Mundial. Aunque está por decidir si finalmente se celebra en Tailandia o se traslada a otra sede o se suspende. “Espero que finalmente sí se dispute porque es un sueño para mí. No me lo creo aún”, advierte Font, que necesitó más de treinta minutos después de la carrera para recuperarse del esfuerzo.

Su compañera Eva Mesado concluyó en la quinta posición (5h17:11) y el castellonense Cristóbal Adell, que venía de lograr la tercera plaza en el Campeonato de España por federaciones, fue cuarto en Soria con un tiempo de 4h00:50, liderando la actuación de los atletas del Metaesport, el club de Ribarroja que terminó cuarto en la clasificación por equipos. Víctor Bernad acabó en el puesto 23, Alfonso de la Torre fue el 26º y Samuel Palomera, 28º.