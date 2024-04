Horario y dónde ver los partidos de Nadal y Alcaraz en Madrid

El Masters 1.000 de Madrid alcanza los octavos de final que se disputan este martes con todos los partidos de la ronda: Carlos Alcaraz, vigente campeón, se medirá al alemán Jan Lennard Struff en la sesión matinal, no antes de las 16.00 hora local (14.00 GMT) y en el último turno, por la noche, Rafael Nadal se enfrentará, alrededor de las 21:30 horas, al checo Jiri Lehecka.

No suele ser habitual, ni tampoco de su gusto, que el pentacampeón en Madrid sea ubicado en el orden de juego, por la noche. Y más si coincide con el Real Madrid, que a esa hora juega contra el Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Pero la extensión del choque con el argentino Pedro Cachín, de más de tres horas, ha propiciado que acepte la situación y el horario. "Me parece bien. No es la hora que me hubiera gustado, pero lo más prudente es jugar a esa hora después de lo que ha pasado en el partido con Cachín. Había dos opciones, el torneo ha elegido esa y estoy de acuerdo", asumió el ganador de veintidós Grand Slam.

Nunca Rafael Nadal ha jugado con Jiri Lehecka, con el que ha podido entrenar en alguna ocasión en la Caja Mágica esta semana. El checo, trigésimo favorito, ha estrenado su palmarés con el triunfo este 2024 en Adelaida. El pasado año jugó en Winston Salem su primera final ATP. Disfruta del Masters 1.000 de Madrid por segundo año. No había ganado partido alguno hasta esta edición. El pasado curso cayó en el primer tramo ante el kazajo Alexander Shevchenko. "Me sorprendería ganar. Lehecka tiene un saque muy potente con golpes fuertes desde el fondo de la pista. La calidad de Lehecka es otro paso. Veremos. Ganar a Cachín no me ha sorprendido tanto. Si estoy competitivo el martes, para mí es un éxito", asume Nadal, que necesitó tres horas para tumbar al argentino Pedro Cachin y, por primera vez en lo que va de temporada, ganar tres partidos seguidos en un torneo.

Reedición de la final del año pasado

Cuando Nadal salte a la pista ya habrá completado su partido Carlos Alcaraz, que está fijado en el horario estrella del evento, a las 16.00 horas, cuando ha jugado todos sus encuentros y el mismo que también tenía Nadal. El vigente campeón reedita la final del pasado año. Se enfrenta al alemán Jan Lennard Struff, que hace diez días lograba en Múnich el primer título de su carrera. Struff, sensación y revelación de la pasada edición el Masters 1.000 de Madrid, lleva seis triunfos seguidos en tierra. A los cuatro de Múnich añade los dos de Madrid, contra el español Jaume Munar y el francés Ugo Humbert. El germano, con otras tres finales ATP, entre ellas la de Madrid el pasado año, ha jugado tres veces con Alcaraz. Ganó una, en Roland Garros 2021, y perdió en Wimbledon un año después y en Madrid, la final, del pasado curso.

Dónde ver los partidos

El partido de Alcaraz se puede ver por Teledeporte y por su página web, RTVE Play. También se puede ver por Movistar Deportes 2 (64), Movistar Deportes 4 (191), Movistar Deportes 5 (192) y Movistar Deportes 6 (193), canales de la plataforma Movistar Plus. Además, puedes seguir en la web de Superdeporte.

En cuanto al encuentro que disputará Rafa Nadal, puede verse en directo por televisión a través de Movistar+ y La1, así como la web de Superdeporte.