Cruzar los brazos formando una X, ese es el sencillo pero lleno de significado gesto, que durante todo el mes de noviembre realizarán clubes, equipos y deportistas individuales valencianos para dar visibilidad a la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El Grupo de Grandes Clubes Deportivos y Sociales de la Comunitat Valenciana, y la Fundación Luzón han presentado este miércoles 3 de noviembre en el Palau de las Artes la campaña 'El Deporte Valenciano Por la ELA' con el objetivo de colaborar a la concienciación social sobre una enfermedad que en la actualidad no tiene cura y que afecta a 4.000 personas en España con un triste balance de 1.000 fallecimientos anuales.

Destacados deportistas de la Comunitat Valenciana de diversas disciplinas asistieron a la presentación respaldando la iniciativa: los futbolistas Berta Pujadas y Jaume Domenech, del Valencia CF; Marcos Senna, del Villarreal CF, la futbolista Natasa Andonova, del Levante UD; los jugadores de baloncesto Mike Tobey y Cristina Ouviña, del Valencia Basket; la piloto de automovilismo Nerea Martí; el piloto de motociclismo Héctor Garzó por parte del Circuit Ricardo Tormo; el ciclista paralímpico Ricardo Ten y el atleta paralímpico Kim López, por parte de la Fundación Trinidad Alfonso, y los golfistas Borja Etchart y Marta Pérez. Son sólo una pequeña representación ya que el objetivo, como destacó en la presentación el director del Circuito Ricardo Tormo, Gonzalo Gobert, impulsor de la iniciativa es "que se convierta en viral, que no sea sólo un movimiento del deporte valenciano, sino que se sume todo el mundo: el Comité Olímpico Español, el Consejo Superior de Deportes, la Liga de fútbol.... Esto es sólo el lanzamiento, queremos llegar a todas partes, para que la socidad se conciencie sobre el problema que representa la ELA". La idea de utilizar el deporte para dar visibilidad a la lucha contra la ELA surgió a través de un mensaje de twitter lanzado por un enfermo de ELA, Jordi Sabater: "en su tuit hacía un llamamiento a las instituciones. Me puse en contacto con él y decidí hacer una campaña de concienciación aprovechando el Gran Premio de la Comunitat Valenciana que se celebra del 12 al 14 de noviembre", explicó Gobert quien se puso en contacto con el Grupo de Grandes Clubes Deportivos y Sociales de la Comunitat Valenciana "le comenté la idea a Alberto Talavera y no sólo me apooyó sino que la hizo extensible a todo el deporte valenciano. Queremos que se unan todos los clubes, los equipos, los deportistas... tenemos que aprovechar la capacidad que tiene el deporte para dar visibilidad a este tipo de causas".

La petición es sencilla: todos los deportistas y equipos que quieran adherirse a la campaña sólo tienen que hacerse una foto cruzando los brazos y formando una cruz "queremos frenar la ELA, tacharla de nuestra sociedad", explicó Gobert. Dichas fotos deberán subirse a las redes sociales con el hastag #deporteporela.

A la presentación asistió también el director General de l'Esport, Josep Miquel Moya, quien agradeció "esta inciativa a sus promotores. Entre todos tenemos que colaborar a cocienciar a la sociedad sobre esta enfermedad para que se invierta más en investigación y para ayudar a y acompañar a enfermos y familiares. El deporte es también ejemplo de solidaridad y espero que este pequeño gesto sirva para que se dé visibilidad a la ELA".

La presidenta ejecutiva de la Fundación Luzón, María José Arregui, viuda de Francisco Luzón que falleció hace 9 meses tras padecer ELA, destacó la importancia de que con campañas como 'El Deporte por la ELA' se conozca la realidad de esta enfermedad "ya ue lo que no se expresa en sociedad no existe. Hasta hace poco ni siquiera se hablaba de la ELA". Arregui hizo hincapé en la necesidad de luchar por "mejorar la calidad de vida de los pacientes" y reclamó más apoyo a la investigación "esta enfermedad sólo tendrá fin cuando se investigue. Ojalá en un futuro logramos frenarla".