Es uno de esos casos de éxito ganado a pulso. Rafa Marín entró en Superdeporte gracias a una práctica universitaria. Y, desde entonces, no ha parado de crecer: redactor, jefe de sección, jefe de transformación digital… y ahora director. El alumni CEU, que volvió a las aulas recientemente para impartir una masterclass, comparte en esta entrevista valiosas reflexiones sobre el presente y futuro del periodismo deportivo. En contra de lo que se dice, sin embargo, el periodismo deportivo sí que está viviendo una época dorada, no hay más que ver las millonarias audiencias que genera. El modelo de negocio ha pasado de los anunciantes a los lectores, aunque ahora los llamamos usuarios. Y a la audiencia, comunidad. Sin ir más lejos, SUPER no deja de batir récords mes a mes, cuadruplicando en el caso de algunos meses los usuarios únicos. "El trabajo colaborativo entre departamentos es la herramienta con la que los medios se tienen que hacer fuertes frente a la irrupción de proyectos de carácter más personal", afirma Marín.

