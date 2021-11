La Marina de València acoge este fin de semana el VESO Valencia (València European Skate Open) que ha convertido a la capital del Turia en la capital del Skate reuniendo a grandes especialistas internacionales. Entre los participantes también hay representación valenciana. Uno de los ‘skaters’ que compite en casa es Javi Fioretto, uno de los valencianos con mayor proyección en un deporte que el pasado verano se estrenaba como olímpico en Tokio. «Me alegro un montón de que se haya hecho esta competición aquí en València. Es una oportunidad única, es la primera vez que tenemos en casa una competición con gente de este nivel», afirma Fioretto, natural de València aunque con raíces italianas.

Para Fioretto, el hecho de que el skate sea olímpico y se celebren en España competiciones del nivel del VESO València, le da un gran impulso a un deporte que es también una forma de vida: «Es muy positivo para el skate, se le empieza a dar el valor que tiene», destaca Javi que tiene 22 años y lleva desde los doce practicando este deporte: «al principio me costó mucho, es un deporte difícil, hay que practicar mucho para que salgan los trucos. Lo principal es adquirir equlibrio. El primer año parece que no avances, pero de repente, como me pasó a mí, te empiezan a salir las cosas y es muy gratificante».

Tal es la pasión de Javi Fioretto por el skate que incluso se ha trasladado a vivir a Londres, una ciudad, donde, afirma, «hay mucho ambiente de skate. He encontrado allí mucha inspiración. Allí los spots (las zonas para patinar) son muy difíciles. En el skate aprendemos los unos de los otros, viendo lo que hacen los demás».

Javi Fioretto, pese a que es ya una figura muy conocida en el mundo del skate todavía no tiene mucha experiencia en competición: «No he competido, a mí me va más la calle, por lo que esta oportunidad en València la voy a aprovechar para disfrutar. Aquí viene gente muy profesional, acostumbrada a competir, son más robóticos, lo tienen todo estudiado. A mí me va más improvisar», afirma Javi que se considera un skater «más de calle. Aunque en València cada vez ponen más problemas para practicar el skate en zonas públicas».

Fioretto destaca el impulso que está tomando el skate gracias a las nuevas generaciones: «Yo aún soy joven pero por detrás viene aprentando mucho la gente. En Tokio todos los olímpicos eran muy jóvenes. Es una generación muy buena».

El joven skater valenciano anima a todos los que no conozcan su deporte para que se acerquen estos días a la Marina de València: «es un gran espectáculo, seguro que disfrutarán».