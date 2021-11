El veterano boxeador Kiko Martínez (35 años), que desde muy pequeño se afincó en Torrellano (Elche), se ha proclamdo esta noche campeón del mundo del peso pluma al imponerse en el combate estelar del Arena de Sheffield al que era el campeón, Kid Galahad, en su propio feudo.

El púgil alicantino hizo historia tras noquear con un formidable KO a Galahad y convertirse, junto a Javier Castillejo, en el único español capaz de reinar en dos pesos distintos. En 2013, Kiko se proclamó campeón mundial del peso supergallo al tumbar en Nueva Jersey al colombiano Jhonathan Romero por el cinturón de la IBF. Pasadas las 00:00 de la madrugada, en Inglaterra, se Martínez se ha traído para casa la corona del peso pluma de la misma Federación Internacional de Boxeo.

Una potente derecha en el sexto de 12 asaltos, frente a un debilitado Galahad, bastó para que Martínez se vistiera de gloria, noqueando a un rival que defendía el título de las 126 libras por primera vez. ‘La Sensación’ Martínez había ya mandado a la lona a Galahad en el quinto round, y en un par de segundos del sexto remató la faena con otro poderoso golpe de derecha. Kiko cambió el sino del combate a partir del cuarto round tras un inicio más frío.

A la conclusión, el ilicitano de adopción, y granadino de nacimiento, se mostró tremendamente feliz ante los micrófonos de DAZN. «Me lo merezco. Me he comportado como un monje. No he tenido libres, me he cuidado los 365 días del año. No he bebido alcohol ni he malcomido. Mi mujer me ha ayudado a cuidar mis ansiedades, a cuidarme contra el alcohol y a que no tenga problemas con las salidas», dijo visiblemente emocionado.