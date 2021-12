El pasado jueves la Fundación Trinidad Alfonso celebraba su tradicional acto de despedida del año en el que reunía a los deportistas del Proyecto FER que más han brillado en este 2021. Por tercer año consecutivo en el acto se elegía también por votación entre todos los asistentes, al mejor deportista FER del año, un galardón que recaía en el atleta paralímpico Kim López. El ganador del único oro valenciano en Tokio (contabilizando Juegos Olímpicos y Paralímpicos), recibía con orgullo el simbólico trofeo de manos del director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez: "Estoy muy contento de que mis compañeos me hayan elegido como mejor deportista del año, es todo un orgullo, aunque creo que es un galardón que merecían también todos ellos", resaltaba Kim López que en los Juegos Paralímpicos de Tokio lograba todo un hito al conquistar de nuevo el oro en lanzamiento de peso como ya había hecho en Río 2016: "Antes de ir a Tokio confiaba en mis posibilidades pero sabía que no sería fácil. Luego, la verdad es que me encontré muy bien físicamente, todo salió bien y el sueño se hizo realidad".

Kim cierra un año 2021 al que califica como "un año de ensueño para mí" con el que se resarcía de un complicado 2020: "venía de una época difícil, marcada por la pandemia y por las lesiones, así que lograr el oro en Tokio para mí fue algo increíble, un año espectacular".

Pese a que su palmarés impresiona y es uno de los mejores atletas adaptados del mundo, Kim López conserva la misma humildad de siempre y sigue con los pies en el suelo: "Estoy muy orgulloso de todo lo que estoy logrando pero no creo que sea algo para creérselo. Yo me fijo un objetivo personal e intento superarme a mí mismo. Me gusta que a la gente que me rodea les haga ilusión verme ahí arriba, pero no por ello me siento mejor que nadie. Cada uno tenemos un objetivo en la vida, y éste es el mío, es lo que me hace feliz. Me ilusiona entrenar cada día, competir... es algo que me llena, para mí eso es lo importante". El atleta de Silla, que el próximo 4 de enero cumplirá 32 años, se alzaba con la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio logrando además, el récord del mundo de lanzamiento de peso con una marca de 17,04, aunque sabe que puede llegar mucho más allá y él mismo se fija superar la barrera de los 18 metros como gran meta: "sé que es un objetivo muy ambicioso pero también alcanzable, voy a luchar por lograrlo". Para alcanzar esos 18 metros Kim sabe que no hay otro camino que el esfuerzo y la constancia, por eso, pese a volver de Tokio con el oro, no ha dejado apenas de entrenar: "después de Tokio me cogí un par de semanas de vacaciones pero nada más. Enseguida volví a los entrenamientos porque sé que para lograr mi objetivo de lanzar 18 metros hay que trabajar mucho", destaca el atleta de Silla que entrena en Gandia a las órdenes Juanvi Escolano: "estoy muy a gusto en Gandía con Juanvi y creo que en mucho tiempo no me moveré de allí". El doble campeón paralímpico no descansa ni en Navidades: "no paramos, Juanvi me ha dado el día de Navidad libre para estar con la familia y ya está".

Para Kim López, el hecho de haber sido elegido por sus compañeros como el mejor del año es un aliciente más: "La verdad es que tengo unos compañeros en el Proyecto FER que son tan grandes personas como deportistas, hemos formado una gran familia y es algo muy bonito formar parte del Proyecro FER".

Aunque París 2024 es el gran objetivo en el horizonte, Kim López quiere ir paso a paso y de momento, centrarse en un 2022 que está a punto de comenzar repleto de retos: "no quiero pensar de momento demasiado en París, aunque por supuesto llegar a los próximos Juegos es algo que me motiva y me ilusiona mucho. Ahora, mi objetivo es logrando éxitos en las próximas grandes citas internacionales".

En este sentido, el gran reto del año 2022 para Kim será el Mundial de Atletismo Adaptado al aire libre que se celebrará en Kobe, Japón, en el mes de agosto: "como siempre iré a por ‘chapa’".