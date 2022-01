El Proyecto FER alcanza su décima edición este año, 2022. Una década de vida en la que la Fundación Trinidad Alfonso ha dado visibilidad y ha fomentado los sueños de cientos de deportistas nacidos o arraigados en la Comunitat Valenciana. Una década en la que el deporte valenciano ha sido protagonista en tres Juegos Olímpicos y Paralímpicos: Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020 y que, ahora en su cuarto ciclo olímpico, ya mira hacia París 2024.

Desde Superdeporte he sido testigo de la evolución de los deportistas FER, de sus éxitos, sus decepciones, sus sueños y sobre todo su esfuerzo por seguir mejorando, por seguir creciendo. Aún recuerdo la modesta presentación de la primera edición del Proyecto FER en la sala de prensa de la Fonteta, con apenas una quincena de deportistas becados (ahora son ya 150). Era sólo el principio de una gran idea.

Desde ese momento, el Proyecto FER no ha dejado de crecer hasta convertirse en un referente a nivel nacional elogiado y envidiado en muchas regiones de España. Entrar a formar parte del Equipo FER, estar en esa lista no es fácil. Detrás de cada elegido hay muchas horas de esfuerzo, mucho entrenamiento y sacrificio y un intenso proceso de selección. Este año he tenido la suerte y también la inmensa responsabilidad de poder vivir ese proceso de selección de deportistas desde dentro, como integrante de la Comisión Técnica del Proyecto FER junto a Ricardo Leiva, director de Deportes del Comité Olímpico Español; Pedro López Martínez, Técnico de Deportes del Comité Paralímpico Español; Alfonso Gil (Agencia EFE); Iván Colmenarejo, director Deportivo del Proyecto FER; Carles Baixauli (director de Proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso) y Sergi Borrás (Proyectos de la FTA).

Hace unos días nos reunimos los integrantes de la Comisión en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso para dar forma al Proyecto FER 2022. Tan sólo pasar la primera criba, entrar en la lista de ‘elegibles’ ya es todo un logro porque para ello hay que cumplir unos requisitos exigentes y objetivos que cada año se publican en las bases de la convocatoria.

Por ello, la decisión final es tan difícil. La experiencia me ha servido para constatar el gran talento que hay en el deporte valenciano. El equipo Elite, el Promesa... pero sobre todo el ‘vivero’ me llenan de esperanza, demuestran que hay una generación de jóvenes, chicas y chicos, con grandes sueños y capaces de sacrificarse por alcanzar sus metas. Cultura del Esfuerzo en grado máximo.