La selección española de atletismo regresó el lunes procedente de Belgrado tras participar en el Campeonato del Mundo en pista cubierta donde el equipo de relevos de 4x400 formado por Bruno Hortelano, Iñaki Cañal, Manuel Guijarro y Bernat Erta conquistaba una histórica medalla de plata. Un triunfo que tiene ‘sello valenciano’ ya que desde 2017, al frente de la selección de relevos se encuentra el gandiense Toni Puig, que se mostró muy orgulloso del éxito de sus pupilos: "ha sido una gran alegría aunque no una sorpresa. Por cómo se estaba desarrollando el campeonato que contábamos con opciones", afirma el valenciano. Los cuatro relevistas españoles afrontaron la final con mucha confianza tras lograr la mejor marca en la ronda clasificatoria: "eso nos dio mucha confianza. La final no fue tan limpia, no es fácil correr dos 400 en un mismo día", destaca Puig que había preparado concienzudamente el Mundial con su equipo: "hicimos una concentración los días antes en el Luis Puig para practicar sobre todo los cambios, uno de nuestros puntos fuertes". Ahora, tras la plata en el Mundial en pista cubierta, el objetivo es clasificar al equipo para el Mundial al aire libre de este verano: "no es fácil porque hay muy pocas plazas y muy pocas opciones para lograrlo, nos lo jugaremos en los Juegos Iberomaericanos que se celebran en La Nucía. De momento ya tenemos clasificados al equipo femenino y al mixto".

La cruz para Toni Puig en Belgrado fue la lesión de otro de sus pupilos, el vallista Quique Llopis que tuvo que competir con un fuerte esguince de tobillo que le dejó sin opciones de meterse en la final de los 60 mv: "ha sido una pena, la lesión se la produjo en un ejercicio que hacemos dos veces por semana, pero cayó mal. La verdad es que los servicios médicos se portaron muy bien, estuvieron muy pendientes de él y al menos pudo correr y vivir la experiencia de competir en un Mundial absoluto con 21 años". Ahora, Llopis descansará unos días antes de empezar a pensar en la temporada al aire libre: "le vendrá bien esa semana de descanso, tanto física como mentalmente".