Una confesión terrible la que ha hecho una de las atletas y deportistas españolas más destacadas de la actualidad. Ana Peleteiro ha desvelado que sufrió abusos sexuales. La gallega lo explicado en una entrevista que ya se ha convertido en viral en las redes sociales.

La saltadora entró en el programa Las Uñas de Flooxer con Sindy Takanashi. Después de escuchar un relato de otra chica contando que había sufrido abusos sexuales en ese programa con anterioridad, Peleteiro hizo la dura confesión: "Estaba entrenando en Portugal, viendo esa entrevista y de repente me eché a llorar. Eso que comenta esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual".

Peleteiro profundizó en esa relación que mantuvo con una ex pareja: "estuve en una relación de manipulación, muy mala y tóxica, pero darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso es muy heavy. Me afectó bastante, en mi vida fue un choque de realidad que flipas"