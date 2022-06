El entrenador valenciano Eduardo García Belda, Miki,, ha anunciado en sus redes sociales su decisión de poner fin a su carrera profesional tras 45 años de dedicación al fútbol sala. En un comunicado, el técnico explica los motivos que le han llevado a tomar esta decicisón: Tras más de 45 años dedicados al Futsal al más alto nivel, primero como jugador y posteriormente como entrenador, ha llegado el momento de tomar una decisión complicada, pero meditada y con el convencimiento de que, en este momento de mi vida, es la correcta. Considero que es el momento de decir adiós al deporte profesional", afirma Miki.

Miki es uno de los técnicos con más experiencia en el fútbol sala español. Ha dirigido a numeosos equipos de División de Honor: EPozo Murcia, Playas de Castellón, Vijusa Valencia, Benicarló FS...) .El técnico valenciao asegura que no se va por falta de proyetos, todo lo contrario "un verano más he recibido ofertas de España e Italia que, como siempre, me hacen sentir halagado y feliz de que se siga contando conmigo, pero donde antes hubiera dejado todo por seguir entrenando y sintiendo la adrenalina de la alta competición, esta vez he percibido que mis prioridades han cambiado".

El mítico entrenador valenciano asegura que pone fin a una trayectoria deportiva muy gratificante: "Me marcho feliz de haber contribuido al crecimiento de este gran deporte, pero creo que ahora mi lugar está formando entrenadores en Cheste y en clinics, disfrutando de ayudarles a sacar el talento que llevan dentro y a no caer en modas y corrientes y entrenando a mis chicos del Pilar, con quienes siento una satisfacción especial".

Miki deja los banquillos para atender más a su vida personal y disfrutar de la familia, como él mismo asegura: "El motivo más importante está fuera del fútbol sala, en unos meses seré abuelo y quiero dedicarle a mi nieto todo el tiempo que no pude dedicar a mis hijas. Años lejos de casa, viajes… y es hora de dedicar mi tiempo a mi familia".

Por último el técnico agradece todo el apoyo recibidoi en estos 45 años de profesión: "Me despido dando las gracias. Gracias a todas las personas que me han acompañado en este viaje maravilloso que empezó como un sueño y se convirtió en una profesión. Compañeros, adversarios, dirigentes, árbitros, periodistas… amigos que gracias a la magia del Futsal estarán siempre conmigo y, sobre todo, no puedo olvidar a mi familia, quienes han vivido lo mejor y lo peor de ser profesional".

Entre los muchos logros de Miki destaca la época más brillante del histórico Vijusa Valencia: En la Temporada 97/98 consigue el ascenso a División de Honor con el Vijusa , equipo con el que conseguiría en las temporadas posteriores el Título de Campeón de Copa y subcampeón de Liga.