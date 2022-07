Desde este viernes 15 de julio y hasta el domingo 24 de julio se celebra en Eugene, Oregón, el Campeonato del Mundo de Atletismo al Aire lbre. Una cita que debería haberse celebrado hace un año pero que fue aplazado para no coincidir con los Juegos de Tokio 2020 que la pandemia obligó a trasladar a su vez a 2021. España acude a la gran cita mundialista con un equipo compuesto por 55 atletas, siete de ellos, valencianos: Eusebio Cáceres, Claudia Conte, Pablo Torrijos, Quique Llopis, Fátima Diame, Carmen Marco y Víctor Ruiz.

La opción más clara de medalla, a priori, será Eusebio Cáceres que afronta sus quintos Mundiales y llega tras su gran actuación en los Juegos de Tokio, en los que logró unos espectaculares 8,18m y rozó la medalla de bronce. El atleta alicantino ha disputado cuatro torneos esta temporada y en todos ha superado los 8 metros. En su primer Mundial, Moscú 2013, con 8,26m, ocupó a la cuarta plaza, a tan sólo 1 centímetro del bronce. En Londres 2017, tres nulos le llevaron a la eliminación en la fase clasificatoria y en Doha 2019 fue 7º con 8,01m. Llega a Oregón con muchas ganas: "No me marco límite. Quiero convertirme en uno de los 12 finalistas. Una vez en la final, no me pongo techo. La competición y los saltos dirán". Cáceres afronta este viernes la clasificación y, si se clasifica, disputaría la final a partir de las 3:00 horas del sábado (hora española).

También en longitud, Fátima Diame llega a Oregón con hambre de competición tras una lesión que le ha mantenido mucha semanas alejada del foso. Tras su séptima posición en el Mundial en Pista Cubierta de Belgrado, quiere estar entre las mejores: Cuanto menos, quiero repetir lo logrado en el Mundial de pista cubierta en Belgrado; es decir, acabar entre las 8 primeras.

En triple salto, Pablo Torrijos, afronta el Mundial con el objetivo de dejar atrás una etapa muy complicada que empezó con una lesión en le pie en los Juegos de Tokio. Tras perderse toda la temporada de invierno lograba la clasificación para el Mundial de Oregón por ránking internacional: "No está siendo una temporada fácil. No obstante, mi objetivo es, como siempre, darlo todo. Con un salto de 1,80 ó 1,85, puedo estar en la Final".

En las pruebas combinadas Claudia Conte, atleta de Benicassim, quiere seguir su particular escalada hacia la elite Mundial. La sexta posición lograda en el Mundial en Pista cubierta disputado el pasado marzo en Belgrado, le avalan. Su meta en Oregón es superar los 6.200 puntos (su marca es 6.182): "estoy convencida de que lo puedo conseguir. Entre mi buen estado de forma y entre la gran competencia que voy a encontrarme allí, y que siempre supone un plus de motivación, creo que se reúnen todas las condiciones para, ahora sí, conseguir rebasar la frontera de los 6.200 puntos".

El vallista Quique Llopis, bronce en los Juegos del Mediterráneo, quiere quitarse la espina de Belgrado donde un esguince le dejó sin opciones: "Meterme en la final es muy complicado pero al menos lucharé por las semifinales".

En los relevos 4x100 Carmen Marco es una de las 6 elegidas por Pepe Peiró y tratará de ganarse un puesto entre las 4 que finalmente representen a España.

En los 3.000 obstáculos estará el atleta de Utiel Víctor Ruiz que lograba la mínima el pasado mayo en la Reunión de Huelva.