La castellnense Claudia Conte, segunda española de la historia que competía en el heptatlón de unos Mundiales (la anterior fue Inma Clopés, decimosexta en Atenas), terminó novena en el Campeonato del Mundo de Atletismo que se está celebrando en Oregón con 6.194 puntos, marca personal, con unos parciales de 3.65 (marca personal) en 100 m vallas; 1,86 en altura (mejor marca de la temporada), 12.46 en peso; 24.77 (marca personal) en los 200, 6,00 en longitud, 44.69 en jabalina y 2:14.14 en 800.

Conte, atleta del CA Playas de Castellón e integrante del Proyecto FER logra la la mejor actuación española de la historia en esta prueba, declaró que en el último 800 pagó la "carga emocional" de las anteriores pruebas, estuvo "cansada" y la faltó "fuerza" para mejorar algún puesto.

La atleta española confirmó sobre la pista de Hayward Field el gran salto internacional que ha dado esta temporada con una novena plaza final en el heptatlón del Mundial, que se une a la sexta plaza en el Mundial en pista cubierta de Belgrado el pasado mes de marzo.

"El primer día fue fantástico, aunque siempre quieres un poco más. En la altura me quedé cerca del 89, el peso pudo ser mejor, pero en general casi no tengo pegas. El segundo día no tuvo nada que ver. Me costó bastante, la longitud no salió como quería y me noté que no estaba para hacer una gran marca. Competir a las 9.30 y tener cámara a las 8.30 se nota mucho, y más después de las cuatro pruebas del primer día", dijo Conte, al finalizar su participación.

"En jabalina tuve bastantes problemas de espalda, no lancé como me gustaría, y en el 800 me hubiera gustado dar un poco más. Entrené bien el fondo, pero cuando llegué aquí estaba muy cansada", señaló.

"Emocionalmente la carga que llevo después de seis pruebas es muy grande. Estuve bastante hundida al llegar a pista, pero en el 800 lo pagué. Estuve muy cansada. Me faltó fuerza", concluyó.