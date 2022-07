Los 18 atletas del Playas de Castellón que han viajado con sus respectivas selecciones al mundial de Eugene vuelven con un total de 2 finalistas, 4 atletas entre los 10 primeros y 10 entre los 20 primeros. La mejor actuación de los nuestros se produjo en el 4x100 femenino, donde las relevista sorprendieron a todos con un quinto puesto en la final y récord de España con 42.58. Este relevo se compuso por Maribel Pérez, Sonia Molina, Jael Bestué y la atleta del Playas Paula Sevilla. La otra finalista fue la cubana Yaime Pérez, que no pudo repetir la gesta de la medalla de bronce en Tokyo y tuvo que conformarse con un séptimo puesto gracias a su lanzamiento de 63.07, lejos de su marca personal.

La castellonense Claudia Conte se quedó a las puertas del diploma mundialista en la combinada con una fantástica actuación que le hizo rozar los 6.200 puntos (6.194), hacer marca personal y hacer tambalear en algunos momentos el récord de España de María Vicente. Top 10 consiguió Yancarlos Martínez en los 200 metros donde en semifinales hizo marca de la temporada con 20.21 y se quedó a 0.11 de pasar a una carísima final.

En 13ª posición finalizó la cubana Roxana Gómez que fue decimotercera en los 400 metros con 51.12, 14º fue Javier Cienfuegos que se quedó a dos puestos de pasar a la final en el martillo con 74.25 y 16º Diego García Carrera en los 20km marcha con 1:23:21, misma posición que el burundés Rodrigue Kwizera en los 10.000 metros con un discreto registro de 28:01.49.

En 18ª posición finalizó el rumano Andrei Rares en el lanzamiento de peso con un mejor disparo de 19.83 que no le valió para pasar a la final, prueba donde Belén Toimil se quedó con la 21ª posición con un mejor lanzamieto de 17.48. El uruguayo Santiago Catrofe hizo una gran actuación en las rondas del 1.500 donde con 3:35 pudo pasar a semifinales, donde realizó una marca de 3:40.41 que le valió para ser 20º, mientras que el capitán Pablo Torrijos fue 23º en el triple salto y no pudo acceder a la final con su modesta marca de 16.32.

Amelie Svabikova fue 26ª en la pértiga con un registro discreto de 4.20 mientras que la cubana Rose Mary Almanza terminó su camino en rondas de los 800 al no poder pasar a semifinales (27ª) con sus 2:01.96, cosa que si hizo la ugandesa Winnie Nanyondo en los 1.500 metros pero que no pudo terminar dicha semifinal. Por último, Víctor Ruíz no tuvo su mejor día en las semifinales de los 3.000 obstáculos y tuvo que conformarse con una trigésima posición y un discreto registro de 8:33.51.