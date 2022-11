El alicantino Felipe Orts ha firmado este domingo, 6 de noviembre un sensacional sexto puesto en el Campeonato de Europa de Ciclocross de Namur, en el que ha peleado hasta los metros finales por la cuarta posición.

El alicantino, que acudía a la cita continental con buenas sensaciones y con la idea de pelear por estar entre los diez mejores, cuajaba una buena salida para concluir la primera vuelta en octava posición, cerca de la cabeza. Durante la segunda y tercera vuelta Orts llegaba incluso a colocarse sexto, perdiendo posteriormente alguna posición por un pinchazo para establecerse siempre rondando el top10. Ya en los últimos giros el de Villajoyosa sacaba a relucir su gran golpe de pedal para continuar remontando hasta la sexta plaza, peleando incluso en los últimos metros por hacerse con la cuarta posición. El belga Vanthourenhout, nuevo campeón de Europa.

"Creo que he hecho muy buena carrera, mejorando mi mejor plaza en un Europeo; estoy contentísimo. En la tercera o cuarta vuelta he tenido un pinchazo, me he ido hasta la décima plaza, pero luego he podido seguir manteniendo el ritmo. Súper cerca del cuarto; creo que sin ese pinchazo y una caída que he tenido después hubiera podido pelear por las medallas. Muy contento con las sensaciones y con el sexto puesto, que es importante para mí y para la Selección", declaraba el alicantino al finalizar.

Junior hombres y sub23 féminas

La numerosa representación nacional en categoría junior masculina tuvo en Gorka Corres su mejor ciclocrossista al terminar dentro de los 20 mejores. Corres, que hizo una carrera de menos a más, logró finalizar 19º.

Carlos Gámez se quedaba cerca del ‘top3’’ al concluir 32º. Tomás Pombo finalizaba 37º; mientras que Hodei Muñoz y David Ivars eran 46º y 49º. El francés Bisiaux se proclamaba nuevo campeón de Europa.

Acto seguido se daba inicio a la carrera sub23 femenina, que coronaba como nueva campeona de Europa a la neerlandesa Pieterse, con María Módenes y Laura Mira finalizando 31ª y 32ª respectivamente.