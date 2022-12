Múltiple campeón de UFC, tanto en peso pluma como en peso ligero, y una de las figuras más mediáticas y polémicas de las artes marciales mixtas, por no decir la que más. Conor McGregor se ha quedado fuera de los 15 primeros en el ránking del peso ligero de la UFC. El luchador irlandés ya había anunciado su retirada del octágono, pero llegó a pelear hasta en dos ocasiones con Dustin Poirier, cayendo ante el estadounidense en ambas. Las dos derrotas, sumado a la inactividad competitiva, han desembocado a que, desde que empezara en 2014, 'The Notorious' se quede sin ránking.

El actual campeón es Islam Makhachev, y acechando el cinturón de campeón le siguen Charles Oliveira, Justin Gaethe y Dustin Poirier, último verdugo del irlandés. Ahora con 34 años, McGregor tuvo que dejar de lado el combate debido a los problemas físicos, seleccionando meticulosamente sus combates, hasta acabar fuera fuera del top 15.

En la memoria de todos los amantes de las artes marciales mixtas quedará su combate ante Khabib Nurmagomedov, no solo por el enfrentamiento en el octágono, si no por todo el cruce de declaraciones y afrentas entre ambos luchadores, en las previas y el pesaje. Un personaje amado en lo deportivo y odiado por su carácter, que oficialmente no ha dejado los combates de por vida, pero que está evidenciando su declive.

Para volver a subirse al octágono, deberá recuperarse de su terrible lesión del pasado verano. Fractura de tibia, precisamente durante un combate, por la que muchos expertos apuntan que no volverá a competir en deportes de contacto con una rotura así.