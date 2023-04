Diez deportistas paralímpicos podrán proseguir sus estudios universitarios en el curso 2022/2023 gracias a las ‘Becas Fundación Iberdrola España’, cuya entrega se realizó este miércoles en Madrid. Se trata de los nadadores Sarai Gascón, Óscar Salguero, José Antonio Marí y Alejandro Rojas; los atletas Desirée Vila, Iván Cano, Alba García y Nagore Folgado, el tenista en silla de ruedas Martín de la Puente y la judoka Marta Arce.

Al acto de concesión, celebrado en la Sala Samaranch del Consejo Superior de Deportes, asistieron el presidente de la Fundación Iberdrola España, Fernando García, y la responsable del Área de Formación, Teresa Rodríguez, así como el presidente y el director del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda y Alberto Jofre, respectivamente. También participaron los deportistas Sarai Gascón, Óscar Salguero, Marta Arce, Desirée Vila y José Antonio Marí de manera presencial.

Durante su intervención, Fernando García señaló que “para Iberdrola y para la fundación es muy importante apoyar a estos deportistas, sabemos y somos conscientes de que esto sólo es una gota de agua, pero gota a gota haremos un océano, que es nuestro objetivo. En la Fundación Iberdrola España creemos que la educación, la formación y el trabajo es la base para conseguir todos estos objetivos a los que nos enfrentamos día a día.”

Por su parte, Miguel Carballeda destacó que “para el Comité Paralímpico Español es siempre una preocupación” la inserción laboral de los deportistas tras su retirada. Aunque el objetivo principal es “conseguir lo mejor para nuestros deportistas a fin de que ellos puedan conseguir lo mejor para nuestro país”, es necesario “pensar un poquito más allá”. “La carrera del deportista es corta y hay una vida después que se tiene que desarrollar en las mejores condiciones”. “En esta preocupación encontramos al mejor compañero de viaje, la Fundación Iberdrola España, que trabaja mucho por y para las personas”, explicó. “La marca Iberdrola ha cambiado la suerte del deporte en este país” y además “hace una apuesta por la formación de los deportistas paralímpicos que es ejemplar”, concluyó.

En representación de los deportistas becados intervino Óscar Salguero, quien trasladó su agradecimiento a la Fundación Iberdrola España en nombre de todos los beneficiarios de esta edición. Según explicó, compaginar los estudios con el deporte de alto nivel requiere mucho “esfuerzo, constancia, sacrificio y dedicación”. “Gracias a vosotros se nos hace más fácil este camino”, declaró. “Desde que empecé la carrera he sido muy consciente de la importancia de una buena preparación para asegurarnos un futuro después del deporte. He recibido la beca desde el principio y me ha ayudado mucho a conseguir mi gran sueño, mi gran ilusión, que es ser un gran médico”, reconoció.

Tal y como acordó la comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre ambas entidades, en este curso cinco deportistas recibirán la beca completa, mientras que otros cinco compartirán la cuantía. Así, los beneficiarios de las ‘Becas Fundación Iberdrola España’ 2022-2023 por importe de 5.000 euros son:

Martín de la Puente . Jugador vigués de tenis en silla de ruedas, ganador en 2022 del US Open y del Torneo de Maestros en la modalidad de dobles. Concesión de una beca para continuar con sus estudios del Grado de Administración y Dirección de Empresa en la Universidad Oberta de Cataluña.

. Jugador vigués de tenis en silla de ruedas, ganador en 2022 del US Open y del Torneo de Maestros en la modalidad de dobles. Concesión de una beca para continuar con sus estudios del Grado de Administración y Dirección de Empresa en la Universidad Oberta de Cataluña. Sarai Gascón. Nadadora catalana con discapacidad física, ganadora de cinco medallas en el Mundial de Madeira 2022. Concesión de una beca para continuar el Grado de Educación Primaria en la Universidad Católica de Murcia.

Nadadora catalana con discapacidad física, ganadora de cinco medallas en el Mundial de Madeira 2022. Concesión de una beca para continuar el Grado de Educación Primaria en la Universidad Católica de Murcia. Alejandro Rojas. Nadador canario con parálisis cerebral, ganador de un diploma en los Juegos de Tokio. Concesión de una beca para continuar el Grado de Educación Primaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias.

Nadador canario con parálisis cerebral, ganador de un diploma en los Juegos de Tokio. Concesión de una beca para continuar el Grado de Educación Primaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. Óscar Salguero . Nadador barcelonés con discapacidad física y subcampeón del mundo de los 100 metros braza en el Mundial de 2022. Concesión de una beca para proseguir los estudios de Medicina en la Universitat Autònoma de Barcelona.

. Nadador barcelonés con discapacidad física y subcampeón del mundo de los 100 metros braza en el Mundial de 2022. Concesión de una beca para proseguir los estudios de Medicina en la Universitat Autònoma de Barcelona. Desirée Vila. Atleta gallega con discapacidad física, ganadora de dos diplomas paralímpicos en los Juegos de Tokio. Concesión de una beca para seguir con los estudios del Grado de Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Además, recibirán becas de cuantía menor los siguientes deportistas:

Iván Cano . Atleta alicantino con discapacidad visual, subcampeón paralímpico en los Juegos de Tokio 2020 en salto de longitud. Concesión de una beca por importe de 2.500 euros para cursar el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Especialidad Física y Química en la Universidad Católica de Murcia.

. Atleta alicantino con discapacidad visual, subcampeón paralímpico en los Juegos de Tokio 2020 en salto de longitud. Concesión de una beca por importe de 2.500 euros para cursar el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Especialidad Física y Química en la Universidad Católica de Murcia. Nagore Folgado. Atleta valenciana con discapacidad visual, semifinalista en los 100 metros durante los Juegos Paralímpicos de Tokio. Concesión de una beca de 2.500 euros para sus estudios del Grado de Psicología en la Universidad de Valencia.

Atleta valenciana con discapacidad visual, semifinalista en los 100 metros durante los Juegos Paralímpicos de Tokio. Concesión de una beca de 2.500 euros para sus estudios del Grado de Psicología en la Universidad de Valencia. Alba García . Atleta madrileña con discapacidad visual, doble medallista en el Europeo de Polonia 2021. Concesión de una beca de 2.500 euros para sus estudios del Grado de Fisioterapia en la Universidad de Alcalá de Henares.

. Atleta madrileña con discapacidad visual, doble medallista en el Europeo de Polonia 2021. Concesión de una beca de 2.500 euros para sus estudios del Grado de Fisioterapia en la Universidad de Alcalá de Henares. Marta Arce . Judoca con discapacidad visual, triple medallista en Juegos Paralímpicos y diploma en los de Tokio. Concesión de beca de 1.250 euros para sus estudios del Grado en Educación Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

. Judoca con discapacidad visual, triple medallista en Juegos Paralímpicos y diploma en los de Tokio. Concesión de beca de 1.250 euros para sus estudios del Grado en Educación Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. José Antonio Marí. Nadador valenciano con discapacidad física, triple diploma paralímpico en los Juegos de Tokio. Concesión de una beca de 1.250 euros para continuar sus estudios de Psicología en la Universidad Católica de Murcia.

Las ‘Becas Fundación Iberdrola España’ van dirigidas a deportistas beneficiarios del Plan ADOP que estén cursando estudios universitarios o de posgrado, con el fin de facilitar su capacitación profesional de cara a la integración laboral, una vez finalizada su vida deportiva. La cuantía oscila entre los 5.000 y los 1.250 euros, en función del número total de créditos matriculados en el curso académico.

Para acceder a dichas ayudas, los deportistas deben ser beneficiarios del Plan ADOP. Tienen prioridad quienes hayan disfrutado de la beca en el curso académico anterior, siempre y cuando su calificación media sea igual o superior al 5,5. En caso de igualdad de condiciones entre dos candidatos, se da preferencia a quien esté matriculado en el curso más avanzado y, en última instancia, prima el que presente mejor expediente académico.