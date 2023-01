Después de quince temporadas en la máxima categoría del hockey español jugando en el SPV Complutense, la valenciana Lola Riera, de 31 años, decidía dar un giro a su carrera y probar suerte en la mejor liga del mundo, la holandesa, donde juega esta temporada como integrante del HGC Dames 1. De momento, el balance es muy positivo y Lola se muestra contenta con sus primeros meses en Holanda: «La verdad es que la adaptación ha sido mejor de lo que pensaba teniendo en cuenta que es la Liga más potente del mundo. Estoy contenta porque he encontrado mi hueco en el equipo».

Lola ha aprovechado el parón invernal en la competición para pasar varias semanas en València en las que, para no perder la forma y seguir practicando su deporte, ha ‘fichado’ momentáneamente por el Valencia CH para disputar la Liga de Hockey Sala: «ha sido una experiencia muy buena, el hockey en sala es una modalidad que me encanta. Cuando jugaba en España no podía participar en la Liga de Sala porque en esas fechas siempre tenía algún compromiso con la selección. Así, que este año, he aprovechado el parón en Holanda para jugar». La valenciana se mostró encantada con la acogida que ha recibido en el Valencia CH: «Aunque yo me formé en el Xaloc, siempre he tenido muy buena relación con el Valencia CH donde además jugaban mis hermanos».

Lola Riera ha logrado ayudar a que el Valencia CH se clasifique para las semifinales de la Liga de Hockey Sala y no descarta volver adrede desde La Haya para disputar los playoff con el Valencia CH:«El lunes me tengo que incorporar ya a los entrenamientos con el HGC por lo que en principio no podré jugar las semifinales con el Valencia CH. Intentaré pedir un permiso para regresar pero lo veo complicado», afirma la jugadora valenciana que ha estado entrenándose las últimas semanas con el Valencia CH en el Complejo Deportivo de Cheste: «me ha venido muy bien para mantenerme activa en vacaciones. He jugado seis partidos con el Valencia Hockey en sala y aunque me hubiera gustado aportar más, creo que ha sido positivo. La modalidad de sala aporta mucho al hockey hierba, es un buen complemento».

Tras su paréntesis en la capital del Turia, Lola Riera retomará los entrenamientos con su club el próximo martes para preparar la segunda vuelta de la Liga. La valenciana no sólo se ha adaptado bien a su nuevo equipo, sino que es la segunda máxima goleadora de la Liga Holandesa con un total de 10 goles: «No esperaba tener tanto protagonismo ni un papel tan relevante en los lanzamientos de penalty pero la vedad el que me he ganado el puesto y tengo un rol muy parecido a lo que hacía en España».

Ahora, a su regreso, tendrá que hacer una nueva adaptación:«tenemos entrenador nuevo. No es que vayamos mal pero los resultados en la primera vuelta no han sido los esperados en algunos partidos y allí hay una exigencia muy alta. Destituyeron al entrenador y ahora volvemos con otro. Yo es algo que no había vivido nunca en España, pero en Holanda el hockey funciona como aquí el fútbol». Ahora el objetivo de la valenciana y su equipo es meterse en la Final Four: «creo que lo lograremos, vamos quintas y entran los 4 primeros. Riera destaca la profesionalidad de la Liga Holandesa: «aún así me han acogido muy bien, es un club muy abierto, que está acostumbrado a recibir gente de fuera. En Holanda hay más movilidad, hay menos cultura de pertenencia a un club».

Lola Riera destaca la intensidad de cada partido y cada entrenamiento en Holanda: «es un nivel muy alto, incluso más que cuando estaba con la selección», aunque también resalta la calidad de los entrenadores en España: «tenemos muy buenos técnicos y es algo que muchas veces no se valora».

La valenciana no es la única española que ha decidido emigrar a una liga más potente: «no me siento una pionera, hay ya varias jugadoras españolas que han salido fuera. Es algo lógico, pasa como en el balonmano. Buscamos ir a países donde se valore más nuestro deporte. En Holanda tenemos la grada llena cada partido y así motiva más jugar».

En pleno año preolímpico, Lola Riera prefiere no pensar en la selección tras la decisión del seleccionador Adrian Lock de no contar ya con ella:«es algo que no depende de mí y que no puedo cambiar. Lógicamente unos Juegos son unos Juegos y no niego que me gustaría ir a París pero... prefiero no pensar, juego al hockey para pasármelo bien», destaca Lola que ha participado en dos Juegos Olímpicos: Río y Tokio’.