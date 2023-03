El Medio Maratón de Lisboa, que este domingo 12 de marzo abría el Circuito Superhalfs 2023, contó también con una destacada presencia de corredores valencianos. SUPER pudo coincidir con varios de ellos y todos, destacaron la buena organización y el circuito lisboeta, especialmente su especular salida desde el puente 25 de Abril.

Alberto López, liebre de Hall

Entre los participantes destacó el atleta del CA Serrano Alberto López que ejerció de liebre de la estadounidense Sara Hall que acudía a Lisboa con la ambiciosa misión de rebajar el récord de EEUU que está en 1:07: "Se puso en contacto con el club para pedirnos una liebre. En principio iba a ir Nacho Cáceres pero a última hora me lo dijeron a mí y ¡aquí estoy!", explicaba Alberto. El atleta valenciano y la estadounidense no pudieron rebajar la plusmarca estadounidense pero acabaron la prueba con un registro de 1:09: "Sara no ha tenido el día, la humedad y el calor le han perjudicado pero aún así estamos contentos. Ha quedado la undécima de la general y primera no africana".

Dos veteranos incombustibles

Hasta Lisboa viajaron también Nunci Morales, de la SD Correcaminos y Paco Huertas, corredor independiente que lució en carrera la camiseta del Maratón Valencia 2021. Los dos, asiduos al turismo-running "el último maratón que hice fue el de Nueva York en 2018", narraba Nunci antes de tomar la salida en Lisboa. Ambos cumplieron sus objetivos y cruzaron la meta con un espectacular registro de 1:45 : "y sin sufrir", afirma Nunci que se va de Lisboa con un gran sabor de boca: "hemos disfrutado muchísimo y encima hemos hecho el tiempo que queríamos hacer. Nos ha gustado mucho la carrera".

A 4:30 con 63 años

Luis Castañ, de Onda, empezó a correr a los 50 años pero le ha cundido tanto que con 63 que tiene ahora, dentro de un mes correrá su maratón 25 en Viena. Puede presumir, entre un sinfín de logros, entre ellos, haber corrido los 5 Majors. El veterano corredor participó en el Medio Maratón de Lisboa como preparación para Viena, por lo que tampoco apretó "demasiado. No te puedes arriesgar a tener un tirón un mes antes del maratón". Pese a no ir a top, completó la prueba en 1:35 a 4:30 minutos por kilómetro "no está mal para tener 63 años", afirmaba orgulloso tras cruzar la meta. Luis compartió categoría con Martín Fiz, con el que se fotografió tras la prueba. Luis, panadero de profesión, aprovecha cualquier ocasión para disfrutar del turismo y el running. "Eso sí, el viernes antes de viajar a Lisboa me levanté a las 3:00 horas para dejar el pan del día hecho", afirmaba. A Luis le encantó la prueba portuguesa: "me voy muy contento, la carrera me ha parecido espectacular, sobre todo la salida".