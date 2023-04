El concejal de Deportes del Ayuntamiento de València, Javier Mateo, anunció que la instalación deportiva municipal de vóley playa y las porterías de fútbol de la playa de la Malvarrosa, permanecerán abiertas todos los meses del año. Durante los próximos cuatro años, las 16 pistas de vóley, junto con el campo de fútbol playa, el kiosko bar y los vestuarios, estarán habilitados de forma ininterrumpida para el uso y disfrute de los usuarios y usuarias, gracias al acuerdo entre la concejalía de Deportes, la Fundación Deportiva Municipal y Demarcación de Costas de València.

“Estamos dando respuesta a una reivindicación histórica con este acuerdo con la Demarcación de Costas para poder disfrutar del deporte en las playas de València, tanto de el Cabanyal como de la Malvarrosa, durante prácticamente todo el año. Más de 10.400 metros cuadrados dedicados al vóley playa y 1.200 dedicados al fútbol playa, que a partir de ahora podrán realizarse y podrán utilizarse durante prácticamente 300 días al año”, indicó Mateo.

Décimo aniversario

En 2022, la instalación municipal de vóley playa cumplió su décimo aniversario con un registro superior de 113.000 usuarios entre los meses de abril a diciembre. Además, acogió más de 40 eventos deportivos de competiciones amateur y federadas, destacando torneos como el Open València Beachvolley. Además, allí también tienen lugar durante los meses de julio y agosto las actividades gratuitas dirigidas de la Fundación Deportiva Municipal con deportes como yoga, fitness, pilates, taichí, gap y el programa deporte y salud, entre otras actividades.

Asimismo, esta instalación también acoge anualmente jornadas escolares en las que el año pasado participaron 16 centros con 540 alumnos y alumnas. Mientras que en las escuelas de vóley playa participaron durante esos nueve meses entre 200 y 500 participantes, en función de los meses. Todos estos datos demuestran la gran demanda de la instalación y lo que supone que, a partir de ahora, los vecinos y vecinas de València puedan disfrutar durante todo el año de la actividad multideportiva que se ofrece.

“Con un clima como el que tenemos en València era casi anómalo el no poder practicar deporte durante todo el año en nuestras playas. Un deporte que, como ya sabemos, no solamente hace que los y las más pequeñas se enganchen al deporte y a sus valores, si no que además supone una mejora en la salud de la ciudadanía. Ahora, desde ya, podremos disfrutar del deporte en la playa de una manera mucho ordenada y durante prácticamente todo el año”, añadió el concejal de Deportes.

Gestión de la instalación

Esta instalación está gestionada por la Fundación Deportiva Municipal, en colaboración con el ‘Club de Vóley Playa la Malva’. Desde la página web de este club se puede encontrar toda la información de la instalación, así como las reservas de uso libre y gratuito o las inscripciones para escuelas o actividades: www.beachbol.com