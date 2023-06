Este sábado 17 de junio se celebra la tercera edición de una de las competiciones más destacadas del calendario de deporte adaptado valenciano: el III Meeting David Casinos ASIM, Open Comunitat Valenciana. La competición, de carácter internacional está apadrinada por el quíntuple campeón paralímpico David Casinos que da nombre a la reunión.

Presentación

La tercera edición del Meeting David Casinos se presentaba este lunes 12 de junio oficialmente en El Corte Inglés de Colón que una vez más, será una de las empresas colaboradoras.

La competición se celebrará en el Estadio del Turia, en el Tramo III del Jardín del Turia: «es la pista que me ha visto crecer y donde tantos momentos inolvidables he vivido. Ahora es el momento de pasar al otro lado, de traer a València una gran competición de atletismo adaptado y dar la oportunidad a otros atletas con discapacidad como yo para que puedan competir al máximo nivel», destacaba David Casinos, para quien organizar este meeting es una forma de «dejar un legado y devolver todo lo que el deporte me ha dado y hacerlo aquí, en mi ciudad, València».

Aumenta la participación

La competición contará con más de 130 deportistas: «año a año, hemos ido incrementando la participación. En la primera edición tuvimos 90 atletas y ésta estamos ya en 130 y aún sigue abierta la inscripción».

Pau Pérez Rico, Director Regional de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales en El Corte Inglés, destacó la «satisfacción de poder colaborar en la promoción del deporte adaptado. Desde la primera edición, cuando nos contó su idea David Casinos, no dudamos en sumarnos».

Luz Eliana Garzón, de ASIM, destacó que el deporte «es una gran enseñanza para la vida. Hemos aprendido mucho de David Casinos».

El Meeting David Casinos se complementará también con el Campeonato Autonómico de Atletismo Adaptado y los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. El presidente de FESA (Federació D'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana), Gabriel Melis destacó el impulso que está experimentando el atletismo adaptado:«antes en las competiciones apenas había 10 ó 20 participantes. Ha evolucionado mucho gracias a contar con referentes como David Casinos». La competición cuenta también con el apoyo de las instituciones valencianas como recordó José Ricardo Vila, representante de la Dirección General de Deportes.

Horarios

La competición comenzará a las 17:00 horas y se prolongará hasta las 20:30 horas. El Corte Inglés otorgará el premio al Mejor Deportista Masculino y Herbolario Navarro, a la Mejor Deportista Femenina.