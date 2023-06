El jugador, de 29 años, formado en la cantera del CD Waterpolo Turia, ha disputado once temporadas en la máxima categoría del waterpolo español, con equipos catalanes; y una, la última, en la Liga Francesa: «A mi no me gusta decir que soy el fichaje estrella, porque, al final, soy un chico de la casa que vuelve. Soy amigo. No soy el gran fichaje».

Yago Bofill reconoce que no se lo pensó dos veces, cuando surgió la posibilidad de volver a casa: «El Waterpolo Turia está haciendo las cosas bien, por eso he decidido volver». Junto a Bofill, que ya ha empezado a entrenar con el senior masculino, también llega al CD Waterpolo Turia su pareja, Blanca Goset. La joven catalana, de 25 años, que ha jugado en la selección española, reforzará al equipo femenino en la parte deportiva y en la parte técnica. Las chicas se estrenarán la próxima temporada en la Primera División española, tras el histórico ascenso conseguido a principios de este mes de junio.