Mediterránea Triatlón Castellón volvió a llenar las calles del Grao de Castellón en la que es sin duda la fiesta de bienvenida del verano más esperada para los amantes del triatlón. Con 1.105 inscritos y unas cifras de participación de fuera de la Comunitat Valenciana del 70%, la prueba lidera el triatlón popular en la provincia de Castellón, y sin duda es más que esperado su regreso edición tras edición.

Jornada del sábado

Las altas temperaturas fueron más llevaderas para los participantes del sábado que del domingo. Si bien es cierto, que en ambas jornadas la tónica fue el buen tiempo y el calor elevado, como viene siendo habitual el primer fin de semana de julio, fecha tradicional para MTRI Castellón.

El sábado más de 700 triatletas estaban inscritos en las salidas Sprint y Supersprint, así como parejas de ambas modalidades. Precisamente las parejas nos dejaban metas con rostros muy conocidos de nuestro triatlón. La pareja mixta formada por Natalia Bermúdez de Castro y su marido, Emilio Aguayo, campeón de España de Larga Distancia 2023, ganaban la prueba por parejas mixtas en Sprint. En distancia Supersprint lo hacían Pedro Chica y Clara Royo, ambos del CEA Bétera. En el caso de Clara, triatleta local, siempre presente en MTRI Castellón, con podios en las últimas ediciones. La triatleta ocuparía la primera plaza igualmente al día siguiente, en distancia olímpica.

Podio masculino de la modalidad individual de Sprint

JOAN MONFORT GUIMERÀ - CLUB TRIATLON CASTELLÓN

DANIEL POS DÍAZ DE SONSECA - CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN

FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA – DESAM.ES

Podio femenino de la modalidad Sprint , copado por la Comunidad de Madrid

MANUELA ALONSO IBARRA - TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS

ANA MARTÍNEZ RESA - CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN

JENNIFER GARCÍA JIMENEZ - CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN

Supersprint

La victoria en Supersprint fue para el triatleta del club local, Club Triatlón Castellón, Pablo Sospedra Miró. Eva Fresneda del Club Triatlón Albacete Ingeteam, uno de los más participativos en las pruebas MTRI, ganaba la prueba femenina.

Prueba reina

El domingo es reservaba la jornada para la prueba reina. El olímpico de MTRI Castellón de nuevo no defraudó a nadie. En féminas Clara Royo volvía a ser favorita y la triatleta local no defraudó dominando en solitario toda la prueba en cada uno de los 3 segmentos. Hizo una competición en solitario que le llevó a sacar casi 2’ a la segunda clasificada, la triatleta de la ET Vialterra Algemesí, Salut Borràs. Completaba el podio Tania Garrigues del Club Triatló Cullera.

La competición masculina guardaba una sorpresa en el segmento de carrera a pie. Y es el triatleta del BullProject Triatlón, Pakillo Fernández lideraba en natación y ciclismo la competición, y no parecía que la situación fuese a cambiar. Sin embargo, el calor y el esfuerzo de liderar la prueba provocaría un giro en el podio final que fue para el triatleta madrileño del CDE Aguaverde, Mario Somoza, seguido de Miguel Fernández del Club Triatlón Gandia y de Fernando Santander del Desam.es, que volvía a subirse al podio en la 2ª jornada MTRI Castellón.

MTRI Castellón, sede ideal para la competición por parejas

Más de 200 inscritos se animaron con la modalidad por parejas. Lo que supuso una competición sin igual en la que familias y amigos cruzaban la meta de MTRI. Padres e hijos, madres e hijas, amigas, parejas… Caras de satisfacción y retos cumplidos, con la presencia también del numeroso grupo de mujeres, liderado por el dúo de Juntas Es Mejor. Patri y Paula volvieron a MTRI con mujeres que perseguían el sueño de su primer triatlón. Y que finalmente cruzaban la meta con una gran sonrisa.

La próxima cita tendrá lugar en València. Con el stand by del verano de por medio volveremos a encontrarnos el 2/3 de septiembre en La Marina de València para vivir de nuevo la fiesta del triatlón popular. Esta vez se sumarán a la misma los mejores del mundo en la Copa del Mundo de Triatlón de València. La previsión indica que más de 2.000 inscritos competirán en las 2 jornadas, sábado y domingo.

Resultados MTRI Castellón -> https://resultados.triatlocv.org/event/23018

Inscripciones MTRI València -> https://www.rockthesport.com/es/evento/mtri-valencia-2023