Así es Geila Macià, la joven promesa de la escalada: “Quiero estar en los próximos Juegos Olímpicos”

Un día me llevaron a una competición en la que quedé en una mala posición y les dije que no quería competir más. Al cabo de un tiempo sentí que sólo entrenando no era suficiente, necesitaba una motivación y probé a competir otra vez. Esta vez fue diferente, lo hice muy bien y me motivó a entrenar más y más duro hasta llegar a día de hoy”. Geila Macià Martín (Sant Martí de Tous, Barcelona, 2008) es la número uno del ranking de la IFSC-Europe Climbing European Youth Cup en boulder y dificultad. A nivel mundial, en la IFSC Youth World Championships del pasado verano en Seúl finalizó segunda en boulder y tercera en combinada. Es la escaladora con más proyección de España y una atleta destacada a nivel mundial.

GEILA MACIÀ (A LA DERECHA) CONSIGUE LA MEDALLA DE BRONCE DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE ESCALADA EN SEÚL 2023 (YOUTH B), EN LA DISCIPLINA DE DIFICULTAD. FOTO: DIMITRIS TOSIDIS - IFSC

“Yo empecé a escalar por mi familia, mi madre (Berta Martín) era escaladora profesional y competía, yo estaba en la mayor parte de sus entrenos, así que para no aburrirme me movía por el plafón e iba cumpliendo objetivos pequeños que ella y mi padre me proponían. Aun así la escalada no me apasionaba mucho…”, comenta sobre sus inicios Geila. Esas dudas iniciales sorprenden atendiendo a sus actuales resultados, pero demuestra que ha sido también parte de su camino y aprendizaje para llegar a valorar como ahora hace esta disciplina.

Porque en la actualidad, la escalada para esta joven barcelonesa “es más que un deporte. Es lo que más hago en mi día a día y lo que más feliz me hace. Es el sitio en el que puedo ser yo y desconectar de todo, donde doy mi 100% cada día aunque no pueda más. Soy una chica que se mueve por objetivos y en la escalada me puedo poner muchos y disfruto tanto el camino como la llegada a la meta, aunque a veces haya momentos duros de los cuales aprendo y me preparan para la vida real”.

Los valores intrínsecos de este deporte son los que han moldeado su manera de entender la vida. Entrena unas 3 o 4 horas diarias -los fines de semana alguna más-, y su objetivo en la actualidad tiene forma de aros olímpicos. “Estar en los siguientes JJOO, los de Los Ángeles 2028”, cuando roce la veintena, es una motivación diaria y que tiene en el horizonte. Además, las dos disciplinas, boulder y dificultad, le gustan por igual. “Las dos me hacen disfrutar muchísimo”.

Geila posee la técnica, tiene pasión y un talento innegable para escalar. Sin embargo, reconoce que en los deportes individuales la fortaleza mental juega un papel crucial, sobre todo en competición. “En todos los deportes se tiene que trabajar el físico -porque es muy importante-, pero si tu mente no funciona, no funciona nada. Trabajo el aspecto mental porque cuando estás a alto nivel tienes que lidiar con mucha presión y no es fácil. Soy muy estricta conmigo misma y si algo no me sale me puedo venir abajo rápidamente, por eso es tan importante la mente. Trabajo a través de psicólogos, y con mucha ayuda de mi madre, que también me conoce muy bien”.

La escalada, escuela de vida para Geilà

“Aparte del propio deporte, la escalada me ha permitido conocer a mucha gente, la gran parte de mis mejores amistades proceden de aquí. También he podido practicar idiomas y me ha enseñado a saber perder, a aprender de mis errores y mejorarlos. La escalada me ha unido mucho a toda mi familia porque siempre me han estado apoyando, especialmente a mi madre, que es con la persona que más tiempo he pasado, con la que he tenido alguna diferencia que hemos superado para alcanzar todo lo que nos hemos propuesto. La escalada me ha enseñado a ganar y me ha dado el placer de sentir que todo lo que he trabajado ha valido la pena”.

Geila solo tiene 15 años, pero ya acumula éxitos que pueden dar vértigo, y no solo en sentido figurado, ya que la propia protagonista admite que repasar sus actuaciones le genera cierto nerviosismo. “Cada vez que miro un vídeo de alguna competición que he hecho -aunque sepa el resultado-, me sigo poniendo nerviosa. Cuando miro atrás y veo todos mis resultados me siento muy orgullosa, pero a la vez se me viene el mundo encima porque veo muy difícil repetir todo eso otra vez. Es entonces que recuerdo que eso es el pasado, que ahora hay nuevas metas que cumplir y lo que he logrado no me lo quita nadie”, señala Geila. Como en cada presa de un muro, de nada sirve mirar el camino hecho si aún hay uno por recorrer.

Entre estudios y escalada, Geila no tiene mucho tiempo libre, pero cuando puede intenta “disfrutar de la naturaleza, pasar tiempo con la familia. Me encanta la música, el baile y leer”, y al margen de Los Ángeles que tiene en la cabeza (2028), también le merodea un futuro profesional con su propia empresa. Para eso quedan muchos kilómetros verticales por subir, grandes alegrías que festejar y decepciones de las que aprender y levantarse. Es Geila Macià, una adolescente de 15 años que tiene las cosas más claras que la mayoría de jóvenes de su edad y que sueña con superar obstáculos y paredes para disputar unos Juegos Olímpicos.